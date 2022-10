Herbstrallye: Vorschau Schindelegger

Eine Traumsaison geht für das Rallyeteam Schindelegger nächstes Wochenende zu Ende, denn auch die schönsten Dinge müssen irgendwann enden. Dass die letzte Rallye des Jahres direkt vor der Haustüre des Teams liegt, freut vor allem die zahlreichen heimischen Fans sehr, wodurch alle die 100 km Sonderprüfungen sehr genießen werden. Auch wenn alle Titel bereits gesichert sind ist die Herausforderung der Waldviertler Straßen nicht zu unterschätzen, denn die Konkurrenz ist wieder sehr stark vertreten. Mit 13 historischen und 78 modernen Autos ist das Starterfeld prall gefüllt und spricht sehr für die Qualität der Herbstrallye Dobersberg. Kaum eine andere Rallye in Österreich bringt es auf 91 Starter!



Nach den Traumergebnissen sind die Erwartungen an das Rallyeteam Schindelegger dementsprechend hoch, doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die selektiven Waldviertler Prüfungen auch kleine Fehler hart bestrafen können. Daher werden sich Lukas und Helmut, wie schon das ganze Jahr über, wieder voll darauf konzentrieren, eben solche Fehler zu vermeiden. Auch der Escort RS2000 des Teams ist wieder in einem Traumzustand, was trotz der kratzerlosen Rallyes eine Mammutaufgabe darstellt. Jede Schraube des Autos wurde wieder überprüft und viele Arbeiten konzentrierten sich darauf, den Zustand des Boliden weiter auf Top-Niveau zu halten.



Die tausenden Besucher der Classic Expo Salzburg konnten sich vom makellosen Zustand des Escorts des Rallyeteams Schindelegger am Stand des Rallyesports überzeugen, denn auch hier war das Rallyeteam Schindelegger alle 3 Tage der Messe vertreten. Lukas: “Es ist ein absoluter Wahnsinn, dass ein Rallye-Auto, das gerade die historische Meisterschaft gewonnen hat, auch noch eine super Figur auf einer der größten Oldtimer Messen Österreichs macht. Diese Leistung von meinem Vater Helmut kann man nicht hoch genug loben, man sieht es unserem Escort in keinem Detail an, mit welcher Geschwindigkeit wir das Auto regelmäßig über die Sonderprüfungen prügeln.”



Eine Besonderheit bei der Herbstrallye Dobersberg stellt die Startreihenfolge dar. Am Anfang des Feldes werden die historischen Fahrzeuge an den Start gehen, bevor nach den schnellsten Historischen die Top-Starter der modernen Fahrzeuge folgen. Das Rallyeteam Schindelegger wird mit Startnummer 11 an den Start gehen.