INA Delta Rallye (Zagreb): Bericht Kramer

Weiters wurde ein Podium in der sehr stark besetzten RC4 Klasse als Ziel gesetzt. Nach dem 1. Tag fand man sich nach zwei ultraschnellen SPs auf denen man absolut nichts riskieren wollte auf Platz 6 gesamt und auf Platz 4 in der Klasse wieder. In der kroatischen Meisterschaft bedeutete das Platz 1 mit bereits 40 Sekunden Vorsprung.



Nach vier Sonderprüfungen, bei Außentemperaturen von rund 34 Grad war das Team auf dem Weg, genau die gesetzten Ziele zu erreichen, ja sogar zu übertreffen. Besonders anspruchsvoll war hier die 32 km lange SP4, nach der sich das Team trotz eines völlig kaputten, rechten Vorderreifen auf Platz 3 in der Gesamtwertung und auf Platz 2 in der Klasse nach vorne schieben konnte.



Das böse Erwachen kam dann aber leider als auf SP5 plötzlich mitten in einer "rechts zwei" Kurve die Radbolzen abrissen und das linke vordere Rad abflog. Dadurch versetzte es das gesamte Auto nach links, der Peugeot knallte in einen Betonschacht und blieb im Straßengraben nur einen Meter vor einer Steinmauer stehen. Fahrer und Co-Piloten blieben bei dem harten Aufprall zum Glück unverletzt. Die Enttäuschung nach diesem Ausfall ist natürlich dennoch groß, da das Team das Tempo an der absoluten Spitze mitgehen konnte.



Der nächste Einsatz in der kroatischen Meisterschaft ist die Rallye Kumrovec Mitte September, also genug Zeit für das Team von OPV das Fahrzeug zu reparieren und wieder einsatzfähig zu machen.



Bis dahin werden auch schon Pläne für die nächste Saison 2023 gemacht.