Die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) könnte nach Ansicht von Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala von mehr Veranstaltungen im Stil der Monza-Rallye-Show profitieren. Die Veranstaltung auf und um die Formel-1-Strecke vor den Toren Mailands wurde in diesem Jahr wiederbelebt, und alle drei WRC-Hersteller schickten Rally1-Autos nach Monza - im Fall von Toyota mit Teamchef Latvala selbst als Fahrer.



"Ich habe es wirklich genossen. Es war schön zu fahren und hier in Italien, wo so viele Fans sind, war es eine tolle Erfahrung", sagte Latvala. "Ich denke, wir könnten so etwas in die Meisterschaft integrieren. Nicht alle Veranstaltungen müssen gleich sein. Einige könnten, wie hier in Monza, als kürzere Sprint- oder Show-Events gestaltet werden."



"Wenn wir 13 oder 14 Rallyes im Kalender haben, könnten zwei oder drei davon solche kurzen, zweitägigen Veranstaltungen sein, die Wettbewerbscharakter haben, aber auch unterhaltsam sind", so der Finne. "Das wäre eine gute Ergänzung für die Meisterschaft."



Auch der neue Weltmeister Thierry Neuville genoss seinen Auftritt in Monza. "Es macht Spaß. Ich war schon oft in Monza und es ist eine gute Veranstaltung", sagt Neuville gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



Neuville meint aber auch: "Ich weiß nicht, ob die Rallye-WM mehr solche Veranstaltungen braucht. Es ist schön, so etwas am Ende oder vielleicht am Anfang der Saison zu haben, aber insgesamt würde ich sagen, dass wir uns erst einmal auf andere Baustellen konzentrieren müssen."



Die Rallye Monza wurde 1978 zum ersten Mal ausgetragen und hat in der Vergangenheit immer wieder prominente Fahrer auch aus anderen Motorsport-Kategorien angezogen. MotoGP-Legende Valentino Rossi hält mit sieben Siegen den Rekord. Neben der Grand-Prix-Strecke und Straßen in und um den Königlichen Park werden auch die alten Steilkurven der Rennstrecke für die Wertungsprüfungen genutzt.



Während der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 wird die Rallye Monza jeweils als Saisonfinale der Rallye-WM ausgetragen. Beide Male siegte Sebastien Ogier.