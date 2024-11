Jännerrallye 2025: Live

Es wuselt sagt man im Volksmund, wenn sich emsiges Treiben breitmacht. So gesehen wuselt es sogar enorm im Vorfeld bzw. Hintergrund der 38. LKW FRIENDS on the Road Jännerrallye powered by Wimberger, die von Freitag, dem 3., bis Sonntag, dem 6. Jänner 2025, den Raum Freistadt im oberösterreichischen Mühlviertel wieder in ein erhofftes Winterwonderland des österreichischen Motorsports verwandeln wird.



Das wuselige Organisationsteam rund um Georg Höfer und Christian Birklbauer hat momentan alle Hände voll zu tun, um den bereits seit fast einem Jahr in Planung stehenden Rallye-Saisonauftakt sicher ins Ziel zu geleiten.



Ein wichtiger Part sind dabei jene Fans, denen es nicht möglich ist, nach Freistadt zu kommen und im Zusammenspiel mit jenen 100.000 Enthusiasten die jedes Jahr in Oberösterreich live vor Ort sind, mitzujubeln. Denn besonders im Bereich „Liveberichte“ ist die LKW FRIENDS on the Road Jännerrallye powered by Wimberger hierzulande ein höchst erfolgreicher Vorreiter. Im Lauf der Zeit wurde hier der Streamingdienst derart perfektioniert, dass es praktisch jedem Internet-Nutzer möglich ist, die Rallye unabhängig von seinem Standort aus hautnah mitzuverfolgen.



Live-Einstiege in die Sonderprüfungen, Spontan-Interviews im Ziel, Talk aus dem Studio in der Freistädter Messehalle, Expertenmeinungen zum jeweiligen Geschehen – das bietet das Team der „Streamers“ unter der Leitung von ORF-NÖ-Redakteur Claudio Sunk auch heuer in bewährter Weise und dank hochkarätiger Mitarbeit u. a. der Rallye-Topmoderatoren Peter Bauregger uns Christian Wurzer sowie der frischgebackenen Mitropacupsiegerin und Copilotin Katrin Becker. Die mit erstaunlichem Schmäh behaftete Deutsche hat schon letztes Jahr durch punktgenaue Expertisen überzeugt.



Teile des Streaming-Programms werden diesmal übrigens auch auf dem Privatsender Servus TV zu sehen sein.



Genauso stolz sind die Veranstalter darauf, dass die Jännerrallye 2025 mit fast vier Stunden Live-Übertragungszeit auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertreten sein wird. Über drei Stunden lang wird ORF Sport+ die Rallye live im TV übertragen, ergänzt durch zusätzliche Berichterstattung im Stream auf ORF ON. Dazu Christian Birklbauer: „Für eine Rallye in Österreich ist diese umfassende Berichterstattung eine echte Besonderheit und ein großer Vertrauensbeweis seitens des ORF, der sich über die letzten Jahre aufgebaut hat. Diese mediale Präsenz ist nicht nur für die Rallye selbst von unschätzbarem Wert, sondern zeigt auch die Wertschätzung, die wir Veranstalter dadurch erfahren.“



Die genauen Zeiten im ORF



ORF Sport+

3. Jänner 17.00 bis 18.00 Uhr

4. Jänner 10.55 bis 11.15, 13.15 bis 14.10, 14.55 bis 15.30 Uhr

5. Jänner 11.10 bis 11.35, 13.50 bis 14.30, 15.00 bis 15.45 Uhr



ORF 1

an allen drei Renntagen im ORF Sport 20



Zu all dem kommt noch ein riesiges Interesse an Medien-Akkreditierungen. Momentan sind mehr als 80 dazu berechtigte Pressevertreter aus halb Europa im Besitz einer solchen. Und dabei ist lang noch nicht Schluss.