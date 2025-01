Jännerrallye: Bericht Pröglhöf

Mit dem Start bei der Jänner-Rallye haben Luca Pröglhöf und seine Beifahrerin Christina Ettel einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des elektrischen Rallyesports gesetzt. Mit ihrem Opel Corsa Rallye Electric absolvierten die Champions des ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 bei winterlichen Bedingungen die insgesamt 19 Wertungsprüfungen über 180 Kilometer rund um Freistadt in Oberösterreich in eindrucksvoller Manier und belegten am Ende den siebten Platz von 14 gestarteten Fahrzeugen in der 2WD-Klasse. Mit einem dritten und zwei vierten WP-Plätzen am Schlusstag unterstrichen die Österreicher das hohe Potenzial des 136 PS starken Kompakt-Stromers.



Geladen wurde die serienmäßige 50-Kilowattstunden-Batterie des Corsa ausschließlich an öffentlichen und einem mobilen Energiespeicher mittels Schnellladesäulen. Unterstützt wurde das ehrgeizige Projekt auch von der EWW Gruppe, welche neben der Bereitstellung der Ladeinfrastruktur auch bei den Berechnungen unterstützt hatten.



„Wir sind mehr als zufrieden“, strahlte Pröglhöf im Ziel. „Unsere Berechnungen sind alle aufgegangen, wir konnten alle Prüfungen fahren und hatten jede Menge Spaß. Am ersten Tag hatten wir uns bei der Reifenwahl vergriffen. Am Samstag wurde im Zuge eines Reifenschadens ein Sensor in Mitleidenschaft gezogen, wodurch wir zu spät ins Regrouping kamen und uns 2:50 Strafminuten einhandelten. Ansonsten lief der Corsa Rally Electric auch auf Schnee und Eis wie ein Uhrwerk.“



Was den 25-Jährigen Sittendorfer besonders freute: „Ich denke, nicht viele hätten uns zugetraut, dass wir diese für ein Elektroauto wohl schwierigste nationale Rallye so erfolgreich bewältigen würden. Das zeigte sich auch am enormen Interesse der Zuschauer im Servicepark. Unser Dank gilt all unseren regionalen Projektpartnern und dem Veranstalter, der super mitgespielt hat.“



Auch Opel Motorsportchef Jörg Schrott zollte Pröglhöf, Ettel und dem gesamten Team Beifall: „Opel hat einmal mehr bewiesen, dass elektrischer Rallyesport funktioniert. Auch dank der perfekten Vorbereitung und Betreuung durch Manfred Stohl und seine Mannschaft haben Luca und Dina die Wintertauglichkeit des Corsa Rally Electric eindrucksvoll demonstriert. Wir haben sehr viele Daten gesammelt und wertvolle Erkenntnisse für die weitere Elektrifizierung des Rallyesports gewonnen. Das war ein perfekter Startschuss für die fünfte Saison des ADAC Opel Electric Rally Cup, die Ende April in Sulingen beginnt.“