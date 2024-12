Jännerrallye: Vorschau K4

„Zwar sind wir bei der Jännerrallye 2024 kräftig und dramatisch baden gegangen - doch jetzt sind wir wieder da“, sagt Johannes Keferböck lapidar mit einem Augenzwinkern. Der Abflug in einen Löschteich ist glücklicherweise gut ausgegangen - auch für Copilotin Ilka Minor, die nach diesem Schock-Erlebnis sehr schnell wieder ins Rallyecockpit zurückkehrte, um beispielsweise mit Henning Solberg die Norwegische Rallye Staatsmeisterschaft zu gewinnen.



Johannes Keferböck blickt hingegen auf ein ganzes Jahr an Rallye-Abstinenz zurück - doch der Grund dafür ist ein guter: „Es gab ganz einfach viel zu tun - auch für unser K4- und für das DTM-Spiel. Doch meine große Heimrallye, die ich 2018 gewinnen konnte, wollte ich mir einfach nicht entgehen lassen.“



Toyota Yaris GR Rally2 - eingesetzt vom Team des Weltmeisters



Und so gibt Johannes Keferböck bei der Jännerrallye 2025 ein Comeback. Und zwar eines, das sich sehen lassen kann - nicht nur optisch, auch inhaltlich. Johannes Keferböck wechselt das Fabrikat, steigt auf einen brandneuen Toyota Yaris GR Rally2 um.



Und: Eingesetzt wird das Fahrzeug vom belgischen Life Live Team. Das wiederum ist nicht irgendein Team, sondern jenes des amtierenden Rallye-Weltmeisters Thierry Neuville. Johannes: „Thierry und ich sind schon länger in Kontakt, man kennt sich ja noch aus der WRC.“



Das Team wird von den Brüdern Thierry und Yannick Neuville betrieben - dass der Hyundai-Werkspilot für sein Team auf einen Toyota Rally2 setzt, liegt ganz offensichtlich im Trend: „Alle decken sich derzeit mit Toyota Yaris GR Rally2-Modellen ein - das dürfte einfach ein gutes Auto in der Rally2-Kategorie sein. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass dieses Auto bei der Jännerrallye gleich mehrere Österreich-Premieren feiern wird. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich auf die Erfahrung des amtierenden Weltmeisters zurückgreifen kann - und sein Bruder Yannick wird ganz sicher auch in Freistadt dabei sein.“ Außerdem wird auch ein Ingenieur aus dem Hause Toyota bei dem Rallyeeinsatz mit Rat und Tat zur Seite stehen.



K4 Toyota im Autohaus Feichtmayr



Und: Auch das Autohaus Feichtmayr aus Freistadt unterstützt das Projekt. Johannes: „Das ist in Österreich längst keine Selbstverständlichkeit mehr - deshalb freue ich mich umso mehr über diesen Partner.“



Am Donnerstag, den 2. Jänner 2025 kann der K4-gebrandete Toyota Yaris GR Rally2 im Autohaus Feichtmayr von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr besichtigt werden, auch das Team wird auf ein kurzes „Stell dich ein“ vorbeischauen.



Neue Premium-Partner Hankook & Ravenol



Doch es gibt noch weitere interessante Neuigkeiten rund um das K4 RALLY TEAM. Denn Johannes Keferböck erhält ab sofort Unterstützung von Reifenhersteller Hankook ab der Jännerrallye. Zudem rüstet der Reifenkonzern ab 2025 die komplette Rallye-Weltmeisterschaft mit dem „schwarzen Gold“ aus. Dazu kommt eine weitere Partnerschaft des K4 RALLY TEAMS mit dem deutschen Schmierstofferzeuger Ravenol. Johannes: „Wir haben zwei großartige Partner an Land gezogen.“



Bereits im Sommer 2023 entstand die Kooperation mit dem innovativen Unternehmen „AEP“ (Alternative Energy Projects). Johannes Keferböck erklärt: „Ich kenne den Gründer Gerald Wirtl schon lange - es geht der Firma darum, Unternehmen und Gemeinden dabei zu helfen, ihren CO2-Abdruck zu minimieren. Man sucht in Österreich und Deutschland Dachflächen, um diese anzumieten für Photovoltaik-Anlagen. Außerdem wurde ein System für Parkplätze entwickelt, wo Carports inklusive PV-Anlagen großflächig aufgestellt werden können. Energie effizient nützen - diese Thematik ist für uns alle von Belang. Und AEP ist an einem breiten PR-Auftritt interessiert, den wir mit dem K4 RALLY TEAM bieten können.“



Beim K4 RALLY TEAM ist also alles im grünen Bereich - einziger kleiner Wermutstropfen: „Es fehlt mir leider die Zeit für einen groß angelegten Test mit dem neuen Auto. Aber wir werden den Shakedown ausgiebig nutzen und so versuchen, uns bestens auf die Jännerrallye vorzubereiten.“



Ilka Minor freut sich auf die Rückkehr nach Freistadt



Auch bei Ilka Minor ist die Vorfreude auf das Comeback mit Johannes groß: „Ich freue mich, dass wir in Freistadt wieder gemeinsam an den Start gehen und ich hoffe, dass wir gut in den Rhythmus kommen mit dem neuen Auto und den neuen Reifen. Rein optisch gefällt mir unser neues Auto wirklich gut.“



Tatsächlich ist dem K4 RALLY TEAM mit dem Toyota Yaris GR Rally2 in den typischen Farben Schwarz und Giftgrün wieder ein ganz besonders feuriges Design gelungen - jetzt heißt es Bahn frei für das große Comeback in Freistadt.