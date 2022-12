Leben am Limit

Dort, wo einst der Startschuss für einen begnadeten, weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannten und höchst sympathischen Motorsportler fiel, wird am Donnerstag, den 15. Dezember 2022 ab 19 Uhr ein Abend zu Ehren von Christof Klausner abgehalten.



In der Braucommune Freistadt werden Freunde, Wegbegleiter, erste Sponsoren und frühere Copiloten Geschichten und auch lustige Anekdoten aus dem motorsportlichen Leben mit Christof erzählen.



Martin Passenbrunner, Christofs letzter Copilot, blickt voller Vorfreude auf den Abend: „Es wird ein Rückblick auf Chrissies Rallyeleben, mit schönen Erinnerungen seiner Freunde, erste Unterstützer werden zu Wort kommen, auch einige Rallye-Kollegen werden vor Ort sein. Es soll ein schöner, gemütlicher Abend werden und es sind alle ganz herzlich eingeladen, wir freuen uns schon sehr auf diesen Abend.“



Zu sehen wird es auch Fotos und Videos aus Christofs Rallyeleben geben, die so noch nie gezeigt wurden.



Der Aufbau eines neuen Ur-Quattro ist bereits vorangeschritten - auch dazu gibt es an diesem Abend noch einiges zu berichten.



Im stimmungsvollen Hof der Braucommune Freistadt werden ab 18 Uhr bei einer Punschverkostung historische, aber auch moderne Rallyefahrzeuge zu bewundern sein, die bei der Jännerrallye (5. bis 7. Jänner 2023) starten werden.



Vorgestellt wird auch jenes Klausner Junior Rallyeteam mit David Gebesmair und Simon Schreiner, das bei der neuen Christof Klausner Memorial im Rahmen der Jännerrallye an den Start gehen wird.



Für die Teilnehmer der neuen Christof Klausner Memorial hat das Team Klausner zudem eine Überraschung parat - mehr dazu am 15. Dezember in Freistadt. Durch den Abend führt Reinhard Spitzer, der früherer Moderator der Jännerrallye. Die Veranstaltung ist öffentlich und bei freiem Eintritt. Adresse: Braucommune Freistadt, Brauhausstraße 2, 4240 Freistadt