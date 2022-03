Luca Pröglhof startet nicht im Rebenland

Nach einer Herzmuskelentzündung im Jänner ist er zwar körperlich wieder halbwegs fit, muss sich aber noch eine gewisse Zeit lang schonen. Somit gab es keine Freigabe des Arztes. „Auch wenn es schmerzt, aber die Gesundheit geht natürlich vor. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder im Rallyeauto zu sitzen, aber jetzt heißt es erst mal noch eine Weile runter vom Gas“, so Pröglhöf.



Leider wackelt aufgrund dessen auch der Start bei der Lavanttal Rallye. Sollte auch dort noch keine Teilnahme möglich sein, werden Luca und sein Copilot Peter Medinger ihr Programm für 2022 neu überdenken müssen. In dem Fall wären dann bereits alle Streichresultate aufgebraucht. Sollte dann noch eine Rallye kippen, oder ein weiterer Start verhindert werden, ergibt sich ein Lauf Rückstand zu den Mitbewerbern. Da das Ziel der 2WD Meistertitel ist, ergibt das ein zu bedenkendes Risiko.



Eine weitere Erschwernis ist der aktuell herrschende Krieg, um neue Kooperationspartner für das Projekt zu begeistern - „Dass ein großer Konzern oder eine Firma, welcher auch in der Ukraine tätig ist, Sponsorbudget streichen muss, um es für humanitäre Hilfe umzumünzen, ist für uns absolut verständlich. Das macht die Finanzierung eines solchen Projekts aber nicht gerade leichter, jedoch werden wir nicht aufgeben. Wir sind bereits am Ideen sammeln, wie auch wir als Rennteam der Bevölkerung in der Ukraine helfen können“, erzählt Luca weiter.



Natürlich wird im Pröglhöf Racing Team fleißig weiter am Budget und am Projekt gearbeitet, damit der hoffentlich baldige Wiedereinstieg auch mit dem geplanten Fahrzeug der Kategorie Rally4 möglich ist. Dass dieser Schritt sinnvoll und schon überfällig ist, hat das Team im M1 Fiesta ja schon beweisen können.