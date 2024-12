Manuel Wurm @ Jännerrallye

Von 3. bis 5. Jänner wird im Raum Freistadt die Österreichische Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) mit der 38. LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger eröffnet - ein Rallye-Happening, das die Rallye-Herzen weit über Oberösterreich hinaus zum Schmelzen bringt.



Fuchs-Bolide als Eye-Catcher



Auf dem Plakat sowie am Titelblatt des Programms dieser Freistädter Top-Veranstaltung ist diesmal ein ganz besonderer Eye-Catcher zu sehen: der Fuchs Austria-gebrandete ŠKODA FABIA Rally2 von Lokalmatador Manuel Wurm! Und: Auch eine der Sonderprüfungen, St. Oswald, trägt den Namen Fuchs - Manuel Wurm erklärt begeistert: „Das ist meine Heim-Sonderprüfung und deshalb bin ich da ganz besonders dankbar. Ich bin auch froh, dass ich mit den Veranstaltern eine neuen Streckenführung in St. Oswald finden konnte. Und dass wir mit unserem Auto dank unseres Sponsors Fuchs Austria auf dem Titelblatt gelandet sind, erfüllt mich schon mit großem Stolz.“



„Wollen in die Top 10“



Für Manuel Wurm, wieder mit Stammcopilot Stefan Hackl an seiner Seite, wird es die dritte Jännerrallye in einem Rally2-Boliden sein. Im Vorjahr war das Duo auf bestem Wege zu einem Platz in den Top 10 unterwegs: „Vor der letzten Prüfung lagen wir auf Platz zehn oder elf, doch dann hatten wir einen Plattfuß - ein Top 10-Platz wäre durchaus möglich gewesen. Das möchten wir diesmal nachholen.“



Neuer ŠKODA wird gezündet



Wie im Vorjahr vertrauen die Fuchs Austria-Piloten auch bei der Jännerrallye 2025 dem renommierten tschechischen Keane Motorsport Team: „Wir werden zum ersten Mal mit dem neuen ŠKODA FABIA RS Rally2 antreten, die Vorfreude ist riesengroß. Wir werden mit dem neuen Boliden auch im Vorfeld einen Test abhalten.“



Und so werden bereits die Tage bis zum Start der Jännerrallye 2025 gezählt: „Das ist ganz einfach eine großartige Rallye, die Veranstalter haben zahlreiche Neuerungen aufzuwarten. Wir haben rund 50 Prozent neue Sonderprüfungen - ich kann es wirklich kaum erwarten. Endlich geht es wieder los!“