Das M-Sport Ford-Team hat das Design des Ford Puma Rally1 für die Saison 2025 in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) enthüllt: Anders als in der vergangenen Saison, als das Team überwiegend in weißen Farben an den Start ging, erstrahlt der Rallye-Bolide in diesem Jahr in einem neuen, marineblauen Farbschema.



Große Überraschungen gibt es allerdings nicht, denn die Zusammenarbeit mit dem Energy-Drink-Giganten Red Bull und dem Technologieunternehmen SafetyCulture wird fortgesetzt. Ein mehrheitlich blaues Design ist deshalb bereits aus den Vorjahren bekannt.



M-Sport-Ford wird in dieser Saison mit zwei Vollzeit-Piloten um die Erfolge kämpfen: Neben Gregoire Munster, der nun als Teamleader fungiert, kommt Rally1-Debütant Josh McErlean zum Einsatz. Martins Sesks wird ein Teilprogramm von insgesamt sechs Veranstaltungen bestreiten, während Privatfahrer Jourdan Serderidis voraussichtlich ebenfalls bei ausgewählten WM-Läufen starten wird.



Neben einer neuen Lackierung hat M-Sport auch am Motormapping des Puma gearbeitet und neue Getriebeübersetzungen entwickelt, nachdem die FIA entschieden hat, den Hybridantrieb in diesem Jahr aus den Rally1-Fahrzeugen zu verbannen.



Gregoire Munster steht 2025 unter Druck



"Es wird in diesem Jahr eine Herausforderung und wir müssen realistisch sein, was wir erreichen können", sagt M-Sport-Teamchef Richard Millener im Gespräch mit der englischen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



"Das Ziel war es, in der Meisterschaft zu bleiben, das war das Wichtigste, und das ist schwieriger denn je, und Adrien [Fourmaux an Hyundai zu verlieren] war natürlich ein harter Schlag, aber damit müssen wir einfach leben. Das Ziel war es, zwei Fahrer zu finden, mit denen wir weitermachen können."



"Das Ziel war immer, Gregoire ein paar Jahre im Auto zu behalten, um ihm die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Ein zweites Jahr mit ihm ist großartig, aber es wird auch Druck mit sich bringen, denn er wird als die Nummer eins angesehen, und das bringt Erwartungen mit sich, die aber von außen kommen, nicht von innen."



M-Sport mit realistischen Zielen für 2025



"Wir wollen, dass er so weitermacht wie letztes Jahr, als er konkurrenzfähige Zeiten fuhr, und Josh hat die größte Herausforderung von allen, also müssen wir sehr vernünftig sein", weiß Teamchef Millener. "Wenn wir versuchen, den Kampf zu den anderen beiden Teams zu tragen, machen wir uns lächerlich, wir müssen versuchen, mit den Leuten, die wir haben, so viel wie möglich zu erreichen."



"Aber ich bin froh, dass wir diese beiden Fahrer und ein Team haben, mit dem wir die Saison bestreiten können, denn ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass es entweder ein junges, unerfahrenes Team oder gar kein Team gibt. Ich denke, dass zwei junge Fahrer, die ohne Druck Erfahrungen sammeln, eine gute Teamumgebung sein können und uns helfen, ein weiteres gutes Jahr zu haben."



"Wir werden unser eigenes Ding durchziehen und sehen, wo wir landen", bleibt Millener realistisch. Die WRC-Saison 2025 startet am kommenden Wochenende mit der traditionellen Rallye Monte-Carlo rund um die anspruchsvollen Bergstrecken des Fürstentums.