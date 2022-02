Mühlsteinrallye 2022: erste Vorschau

Ermöglicht wird das unter anderem durch eine Erweiterung des bestehenden Organisationsteams, welches zuletzt organisatorisch durchaus an seine Grenzen kam.



Mit Jürgen Heigl als neuen Organisationsleiter wird Manfred Pichler, der aus beruflichen Gründen etwas kürzertreten muss, durch einen Top-Kenner der Szene abgelöst. Pichler bleibt dem Organisationsteam aber selbstverständlich erhalten.



Es wurden bereits einige spannende Ideen eingebracht. Vor allem wird es wieder eine neue Sonderprüfung geben. Insgesamt wird der Ablauf aber bleiben, wie er sich schon bewährt hat. Geplant sind zwei Sonderprüfungen, die jeweils zweimal befahren werden. Die Besichtigung findet am Vormittag statt, am Nachmittag dann im Renntempo. Eine genaue Kilometeranzahl kann noch nicht genannt werden, fest steht aber jetzt schon, dass es mehr sein werden als bisher. Auch beim Servicezentrum wird wieder auf das Areal der Fa. Krückl zurückgegriffen.



Aufgrund des großen Erfolges bei der letzten Ausgabe, wird es auch wieder Mitfahrgelegenheiten in Vorausautos zu erwerben geben, welche einem guten Zweck zugeführt werden.