Mitropa-Cup: Vorschau Nova Gorica

Von den insgesamt 97 Teams, die dort Ihre Nennung abgegeben haben, sind 28 Mannschaften Teilnehmer des Mitropa Rally Cups. Davon werden 15 Teams in der FIA-Kategorie um die Punkte kämpfen, 7 Fahrzeuge starten in der Wertung für historische Fahrzeuge und 5 Teams in der internen MRC-Club-Kategorie.



Sowohl die Führenden in der MRC Meisterschaft, die Deutschen Philip Geipel und Copilotin Katrin Becker auf einem Toyota GR Yaris Rally2 (280 Punkte), als auch ihre Verfolger Hermann Gaßner/Karin Thannhäuser (Mitsubishi Lancer EVO X R4) mit 243 Punkte in der Wertungstabelle und die Ungarn Zoltan Laszlo mit Beifahrer Zsolt Balazs auf dem Škoda Fabia RS Rally2 (237 Punkte), sind am Start.

Gestartet wird vom Freitag (27.9.24) um 17:52 Uhr mit einer Zuschauerprüfung über nur 2,25 Kilometer Länge. Am Samstagmorgen erfolgt der Restart um 9:00 Uhr, nach 6 Wertungsprüfungen erreichen die Teams um ca. 16:25 Uhr das Etappenziel. Zu den letzten 6 Wertungsprüfungen wird am Sonntagmorgen um 8 Uhr gestartet, ehe dann um 15:49 Uhr die Teilnehmer auf der Zielrampe erwartet werden.



Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung ist Nova Gorica im Westen Sloweniens an der Grenze zu Italien. Dort nehmen die Teilnehmer die Gesamtstrecke von 458 Kilometern, gespickt mit 13 anspruchsvollen Wertungsprüfungen über 151 Kilometer Länge, unter die Räder. Die Prüfungen finden komplett auf Asphalt statt. Sie sind sehr schnell, führen meist über enge Straßen und oft ist die Sicht durch leichte Kuppen verdeckt. Hier gilt es also, einen besonders sorgsam erstellten Aufschrieb anzufertigen und einen hellwachen Beifahrer zu haben. Schnellsprecher sind hier im Vorteil.



Die 12. MAHLE Rally Nova Gorica ist der vorletzte Lauf zur Mitropa Rally Cup 2024, ehe es zum Finale Ende Oktober zur Rallye du Valais in die Schweiz geht.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.