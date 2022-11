Mitropa Rally Cup: Kalender 2023 steht

Gegenüber dem Vorjahr neu hinzugekommen sind die Rally Kumrovec in Kroatien und die Rallye du Valais in der Schweiz. In 2023 nicht mehr dabei sind die Rally Città di Bassano (ITA) und die 3-Städte-Rallye (DEU).



Hier der vorläufige Terminkalender:

17.-18.03.23 Rebenland Rallye (AUT)

14.-15.04.23 Lavanttal Rallye (AUT)

27.-30.04.23 Rally Opatija (HRV)

26.-27.05.23 AMTK Rally Velenje (SVN)

15.-17.06.23 Mecsek Rallye (HUN)

07.-08.07.23 Rally Casentino (ITA)

08.-09.09.23 Rally Kumrovec (HRV)

22.-24.09.23 Rally Nova Gorica (SVN)

26.-28.10.23 Rallye du Valais (CHE)

25.11.23 Siegerehrung in Budapest (HUN)



Einschreibungen fu?r die neue Saison sind ab 1.1.2023 u?ber die Website www.mitropa-rally-cup.com möglich.



Über den MRC:

Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegru?ndet. Beru?hmte Namen wie Sandro Munari, Franz Wittmann, “Lucky” Luigi Battistolli, Armin Schwarz und Hermann Gassner haben sich schon in die Siegerlisten der Serie eingetragen. Die Fans bezeichnen den Mitropa Rally Cup liebevoll als die »inoffizielle Rallye-Europameisterschaft fu?r Privatfahrer«. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.