Simon Wagner und Hermann Neubauer haben die abgelaufene Saison mit ihren zeitweise im Zehntelbereich liegenden Duellen geprägt - letztendlich jedoch konnte sich Simon Wagner mit einem überlegenen Punktevorsprung klar durchsetzen und seinen ersten Staatsmeistertitel bereits bei der 3 Städte Rallye, der vierten von fünf abgehaltenen, der dritten von vier gewerteten Rallyes sichern, nachdem sich Neubauer quasi in der letzten Kurve seiner Chancen beraubte, bei der abschließenden Rallye W4 zumindest noch eine theoretische Titelchance vorzufinden.



Wenn sich Wagner und Neubauer duellierten, war das so knapp und spannend, dass man subjektiv meint, der Tiitel sei erst am Schluss fixiert worden (zumindest dem Autor dieser Zeilen erging es in der Talkrunde so). Johannes Keferböck, der mit Ersatz-Co Thomas Hummer den dritten ORM-Rang 2021 (hinter dem Deutschen Dominik Dinkel) sichern konnte, rundet das Aufgebot der drei schnellsten ORM-Piloten der abgelaufenen Saison ab...



Rückblick auf 2021



Im Motorline Video Talk blicken wir noch einmal zurück auf das abgelaufene Jahr: Nach einem pandemiebedingten Komplettausfall der ORM 2020 konnte die Saison 2021 erst mit der Red Stag Rallye Extreme eingeläutet werden - so extrem wie die Prüfungen waren jedoch auch die organisatorischen Bedingungen, sodass letztendlich keine Punkte vergeben wurden. Doch sowohl Wagner, als auch Neubauer und Keferböck bedauern es, dass Veranstalter Gerwald Grössing nach dem Eklat das Handtuch warf. Zu großartig sind diese Schotterstrecken.



Bei der Rallye Weiz hatte Hermann Neubauer mit seiner ausgekegelten Schulter das Nachsehen. Im Hartbergerland verblüffte Johannes Keferböck mit deutlich schnelleren Zeiten, lieferte dann jedoch einen kapitalen Abflug. Die Talk Runde diskutiert über dieses Phänomen, lobt auch die mit neuen Strecken versehene Rallye von Willi Stengg. Viel Lob gibt es auch für die 3 Städte-Rallye und die Rallye W4...



Gedämpfter Ausblick auf 2022



Etwas düsterer (zumindest für die Fans der ORM) wird die Stimmung, als es um den Blick auf die kommende Saison geht. Das liegt nicht nur an der Pandemie und den damit einhegehenden Fragezeichen, sondern auch an der Anzahl der Rallyes (8): Simon Wagner gibt offen zu, dass sich so viele ORM-Rallyes budgetär wohl nur schwer ausgehen werden. Auch Hermann Neubauer sieht das skeptisch - es steht im Raum, dass mit diesem Modus wohl eher derjenige gewinnen wird, der das größere Budget organisieren kann. Zudem orientieren sich sowohl Wagner als auch Neubauer für 2022 in erster Linie international. Immerhin herrscht hinsichtlich der auf Februar verschobenen Jännerrallye vorsichtige Zuversicht...