Motorsport/Rallye interaktiv

AMF & Jansen laden zum Online-Info-Event

Austria Motorsport und Jansen Competition laden am Freitag, den 11. Dezember ab 18 Uhr zu einem Info-Abend - online und für alle zugänglich....

„Es freut uns besonders, dass wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem österreichischen Motorsportverband AMF wieder eine Info-Veranstaltung durchführen werden, in der wir im Detail über die anstehenden Neuigkeiten und Änderungen im Motorsport-Regelwerk für 2021 informieren werden“, heißt es auf der Homepage von Jansen Competition.



In diesem Jahr jedoch ist alles anders - wegen der Coronaviruskrise wird die Informationsveranstaltung online via Microsoft Teams stattfinden (Freitag, 11. Dezember ab 18 Uhr) - und: Sämtliche Interessierte können teilnehmen, es sind bis zu 250 Slots möglich.



Die AMF ist mit Philip Lueger und Michael Fehlmann prominent vertreten, als Themen-Schwerpunkte gibt Philip Lueger an:

• Was ist neu in der Saison 2021?

• Was wurde in den Fachkommissionen besprochen und vom Präsidium/Plenum beschlossen?

• Welche Techniknews gibt es ab 2021?



Hier geht es zur Info von Jansen Competition und zum Direktlink zum Microsoft Teams Meeting:

jansen-competition.com/2020/11/30/reglement-news-fuer-2021/