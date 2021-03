Neuer WRX-Kalender 2021: Doppelveranstaltung am Nürburgring

Saisonstart am 12. Juni

Der neue Promoter der Rallycross-WM hat den Kalender der Saison 2021 überarbeitet: Acht Rennen ausschließlich in Europa, zwei davon auf dem Nürburgring.

Der Rennkalender der Rallycross-Weltmeisterschaft (WRX) 2021 wurde vom neuen Vermarkter, der WRC Promoter GmbH, in Teilen überarbeitet. Statt wie bisher geplant zehn umfasst er nur noch acht Rennen, die auf sieben verschiedenen Strecken ausschließlich in Europa ausgetragen werden.



Großer Profiteur dieser Neuregelung ist der Nürburgring, wo am geplanten Termin 31. Juli und 1. August nun eine Doppelveranstaltung mit jeweils einem kompletten Rennen am Samstag und Sonntag stattfinden soll.



Die Saison soll nun am 12. und 13. Juni im norwegischen Hell starten. Das ursprünglich Ende Mai als Saisonstart geplante Rennen in Spa-Francorchamps rückt an das Ende des Kalenders. Nach Stationen in Höljes und Barcelona folgt dann die Doppelveranstaltung am Nürburgring.



Anfang September wird wir geplant in Loheac gefahren, ehe mit Riga ein neuer Austragungsort in den Kalender rückt. Am 09. und 10. Oktober soll die Saison nach nicht einmal vier Monaten in Spa enden.



Gegenüber dem bisherigen Kalender, der allerdings noch vor dem Vertragsabschluss mit der WRC Promoter GmbH als eine Art Provisorium aufgestellt worden war, entfallen das Rennen im finnischen Kouvola, die nicht genau benannte Veranstaltung im Nahen Osten sowie das ursprüngliche Saisonfinale Anfang November in Kapstadt.



"Der Kalender wurde mit der Unterstützung der Teams überarbeitet, um ein passendes Finale für die Supercars vor dem Beginn der aufregenden Elektro-Ära im Jahr 2022 zu gewährleisten", sagt Jona Siebel, Geschäftsführer der WRC Promoter GmbH.



"Wir haben die strategische Entscheidung getroffen, in der Mitte des Jahres zu starten, um den Veranstaltern in diesen schwierigen COVID-19-Zeiten jede Möglichkeit zu geben, den Fans ihre Türen zu öffnen", so Siebel weiter.



Neuer WRX-Kalender 2021:

12.06.-13.06.2021: Hell/Norwegen

02.07.-04.07.2021: Höljes/Schweden

23.07.-24.07.2021: Barcelona/Spanien

31.07.-01.08.2021: Nürburgring/Deutschland (Doppelveranstaltung)

03.09.-05.09.2021: Loheac/Frankreich

18.09.-19.09.2021: Riga/Lettland

09.10.-10.10.2021: Spa-Francorchamps/Belgien