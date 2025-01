Thierry Neuville hat 2024 mit Hyundai zum ersten Mal den Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gewonnen. Der Belgier hat große Pläne: 2025 will er seinen Titel verteidigen. 13 Jahre hat der 36-Jährige darauf gewartet, zum ersten Mal die große Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Jetzt ist der Rennfahrer aus St. Vith voll auf die Titelverteidigung fokussiert. Der Saisonauftakt findet vom 23. bis 26. Januar 2025 in Monte Carlo statt.



Der Hyundai-Pilot setzte sich 2024 in einem spannenden Saisonfinale gegen seinen Teamkollegen Ott Tänak durch, die Konstrukteurs-WM ging jedoch an Toyota. In der neuen Saison wird Neuville mit der Startnummer 1 auf seinem i20 N an den Start gehen und sein großes Ziel ist es, diese Startnummer auch 2026 zu behalten. "Wenn du einmal den Titel gekostet hast, willst du mehr", sagt der Belgier.



"Das ist immer so und ich werde wie in den vergangenen Jahren alles in die Waagschale werfen", so der Champion. "Wenn alles passt, sollten wir wieder vorne dabei sein. Das hat mir im Titelkampf auf jeden Fall etwas Last von den Schultern genommen, denn ich hatte schon so lange, versucht die Meisterschaft zu gewinnen. Der Druck, als Team zu liefern, ist immer noch da und derselbe."



Neuville freut sich auf die "Herausforderung", erwartet aber gleichzeitig ein "hartes" Jahr. "Ich bin mir sicher, dass der Druck ein Vorteil sein wird, denn er wird uns dazu bringen, so hart wie möglich zu arbeiten", so Neuville. Ob er mit dem Weltmeistertitel im Gepäck automatisch bessere Ergebnisse einfahren wird, weiß der Belgier allerdings nicht. "Die Herausforderungen sind die gleichen, mit allen Höhen und Tiefen, und ich werde alles geben, um die Hürden zu nehmen", sagt er.



Doch Neuville hat klare Vorstellungen, wie die Titelverteidigung erneut klappen könnte. Er und Hyundai müssten wieder das große Ganze im Auge behalten, also "Punkte und die Gesamtwertung". Neuville erwartet "vier bis fünf Fahrer" im Titelkampf: Tänak, Rückkehrer und Champion Kalle Rovanperä, Elfyn Evans und "vielleicht" Adrien Fourmaux. Die Titelverteidigung wird für Neuville also kein Selbstläufer.



Der Auftakt in Monte Carlo ist nicht nur eine der härtesten Rallyes im Kalender, sondern auch eine der spektakulärsten. Je nach Witterung kann es sehr kalt werden, die Fans werden wieder die Nacht zum Tag machen und für eine besondere Atmosphäre sorgen. Die neuen Hankook-Reifen und das Ende des Hybrids werden sicher eine wichtige Rolle spielen. Hyundai-Teamkollege Tänak freut sich, wieder mit einem reinen Verbrenner unterwegs zu sein.



"Wir haben alle noch keine Erfahrung mit den neuen Reifen, also können wir nur Erfahrungen sammeln", so Neuville. "Wir müssen in Monte Carlo clever sein, denn ich denke, die Rallye wird sich von den vergangenen Jahren unterscheiden, weil die Bedingungen winterlicher sein werden. Es wird nicht einfach, aber hoffentlich können wir gut in die Saison starten. Mit einem Podiumsplatz wäre ich zufrieden, aber natürlich wäre ich noch glücklicher, wenn wir ganz oben stehen würden."