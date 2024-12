ORM & HRM 2025

Je länger der Dezember voranschreitet, desto kürzer wird die Wartezeit nicht nur zum Christkind, sondern auch zum neuerlichen Motorsport-Highlight im oberösterreichischen Mühlviertel. Aktuell sind es ab heute nur noch 24 Tage bis zum Start der 38. LKW FRIENDS on the road JÄNNERRALLYE powered by WIMBERGER vom 3. bis 5. 1. 2025 in und rund um Freistadt.



Das Organisationsteam mit Georg Höfer und Christian Birklbauer an der Spitze hat seit Wochen das Wort „Pause“ praktisch aus seinem Vokabular gestrichen. Warum das so reibungslos funktioniert, erklärt Christian Birklbauer ebenso emotional wie wirklichkeitsnah: „Wir sind ein ehrenamtliches Team, das aus Liebe zum Sport und zum Mühlviertel und nicht wegen dem großen Geld die Rallye jährlich aufs Neue auf die Beine stellt. Der Vorstand setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die den Rallyesport selbst hautnah erlebt haben – sei es als Fans an der Strecke, als Beifahrer, Mechaniker oder Helfer bei privaten Teams. Diese Authentizität und die Leidenschaft für den Sport spiegeln sich in jeder Kurve, jedem Event-Detail und jedem gut getimten Drift wider. Hier gilt: Nicht nur große Namen, sondern jeder, der Benzin im Blut und Freude am Rallyesport hat, ist dabei!“



Welche Topstars, Lokalmatadore und Superboliden diesmal die Grundlage für ein professionelles Rallye-Feuerwerk bilden werden, wird im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz (Donnerstag, 19. Dezember 2024, 14.00 Uhr Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKO), Julius-Raab-Saal, Hessenplatz 3, 4020 Linz) bekanntgegeben.





Was aber jetzt schon bekannt ist, darf die interessierten Fans genauso freuen wie die Protagonisten der Rallye-Staatsmeisterschaft selber. Denn die Benennungen der Prädikate wurden ab 2025 analog an die internationalen Top-Serien im Rallye-, Formel- und Motorradrennsport angepasst und somit etwas übersichtlicher gestaltet. Im Detail heißt das, dass es die Bezeichnungen ORM-2WD und ORC (für Österreichischen Rallye Cup) bzw. ORC 2000 nicht mehr gibt, sondern das Championat lediglich in ORM, ORM 2, ORM 3 und HRM gegliedert wird.



In der ORM tummeln sich mit den Boliden der Rally2-Kategorie die stärksten Allradler. Punkteberechtigt sind hier freilich sämtliche an der Staatsmeisterschaft teilnehmenden Fahrzeuge.



Die ORM 2 ist praktisch die Heimat der Fahrzeuge des ehemaligen Rallye Cups der AMF. Hier kommen auch vierradgetriebene Automobile der Kategorie Rally3, RGT sowie Prototypen zum Einsatz. Deshalb wird hier nächstes Jahr auch kein Staatsmeister-, sondern „nur“ einen Cup-Titel vergeben werden.



Die ORM 3 wiederum wird die Spielwiese aller Fahrzeuge mit Zweirad-Antrieb und somit auch der Junioren-Staatsmeisterschaft.



Last but not least sind in der HRM sämtliche Piloten mit Historischen Rallye-Boliden startberechtigt. Je nach Baujahr werden die Wertungskategorien hier in HRM und HRM 2 gegliedert.