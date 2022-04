ORM Lavantal Rallye: Vorschau Schindelegger

Eigentlich hatte das Rallyeteam Schindelegger aus Eberweis/Heidenreichstein vor die Lavanttal Rallye - aufgrund der kurzen Abfolge zur Rebenland Rallye - nicht zu fahren und erst wieder im Mai in die Staatsmeisterschaft einzugreifen. Doch nach der zweiten fehlerlosen und siegreichen Rallye in diesem Jahr, bei der der Escort RS2000 ohne jegliche Kratzer oder Mängel ins Ziel fuhr, fanden sich dann doch sehr schnell Argumente die Lavanttal Rallye doch zu fahren und die Führung in der historischen Staatsmeisterschaft zu verteidigen.



Auch die begeisterte Unterstützung aus einer prominenten Motorsportfamilie machte die Entscheidung dann doch sehr einfach. Nachdem Alexandra Rupp-Wurz - die Cousine des Formel-1-Piloten - schon bei der Blaufränkischland Rallye das Team im Service betreute, wird die gelernte Lackiererin ab sofort als Service Chefin das Rallyeteam auf die kommenden Rallyes begleiten und dort den Escort während der Servicezeiten in Top-Zustand halten.



Für Spannung im Lavanttal sorgt dabei nicht nur die Nennliste, mit ganzen 8 Startern in der historischen ÖM. Auch das Aprilwetter macht es Tage vor dem Beginn der Rallye richtig spannend. Über 30 cm Schneefall auf den Sonderprüfungen, welche teilweise auf über 1300 Höhenmetern liegen, sorgen für einige Sorgenfalten. Der Wetterbericht verspricht zwar im Laufe der Woche über 15 Grad auch in den höheren Lagen. Ob das reichen wird, um die Strecken vom Schnee zu befreien, werden die Teams wohl erst beim ersten Befahren der Sonderprüfungen entdecken. Die Reifenwahl wird hier sicherlich entscheidend!



Zudem werden die wunderschönen Sonderprüfungen im bergigen Umland um Wolfsberg einiges zur Action beitragen. Zwar sind die Strecken für das Rallyeteam Schindelegger völliges Neuland, aber das hielt das Team im Rebenland auch nicht davon ab Bestzeiten zu erzielen.