ORM Lavanttal Rallye: Nachbericht Schindelegger

Extrem anspruchsvolle Sonderprüfungen warteten auf die 70 Teilnehmer der 44. Lavanttalrallye - 8 davon in der historischen Staatsmeisterschaft. Die bergigen Prüfungen zählen zu den wohl schönsten Österreichs, stellten alle Piloten vor viele Herausforderungen und ein einziger Fehler könnte hier einen langen und schmerzhaften Abflug bedeuten. Gleichzeitig boten die vielen Schotter Passagen sehr viel Abwechslung und der viele Wald wenig Platz für Fehler. Ein Auge für die Schlüsselstellen, ein exakter Schrieb und eine fehlerlose Leistung der Copiloten war hier also wieder einmal (über-)lebenswichtig. Dass die fehlende Erfahrung, durch die erste Teilnahme bei dieser Rallye, für das Rallyeteam Schindelegger keinen entscheidenden Nachteil haben sollte, konnte schon im Rebenland bewiesen werden. Zu gut funktioniert das Teamwork des Vater-Sohn-Gespanns bei der Besichtigung und im Rennen.



Durch die Schneeschmelze wollten selbst am sonnigen Freitag einige Waldstücke nicht trocknen und damit fanden die Piloten großteils trockene, aber tückische Verhältnisse vor. Dennoch startete die Rallye am Freitag Nachmittag für das Rallyeteam Schindelegger solide. Nach 3 von 4 Prüfungen fand man sich auf Platz 2 der historischen Gesamtwertung hinter Johannes Huber mit seinem Porsche 911 Carrera RS 3.0. Die Klassenführung vor dem heimischen Patrik Hochegger und der relativ geringe Abstand (21,8 Sekunden) zum gesamtführenden Porsche stimmte das Team dann auf der letzten Prüfung - einem langen Rundkurs mit noch längerer bergab Ausfahrt - auf Angriff ein.



Von der perfekten Ansage von Helmut angespornt und vom ersten Umlauf mit der Sicherheit ausgestattet, dass die Bremsen nicht überhitzen werden, brannten Lukas und Helmut eine Fabelzeit in den Asphalt und übernahm noch vor der Nachtruhe mit 1,5 Sekunden Vorsprung die Gesamtführung der historischen Staatsmeisterschaft.

Am nächsten Tag beschloss das Wetter, wie vorhergesagt, alle Register zu ziehen. Regenfälle bei recht geringen Temperaturen in Wolfsberg, sorgten für alles, was der Bodenhaftung abträglich ist. Der Regen auf Sonderprüfung 5 egalisierte wie geplant den PS Vorteil des Verfolgers Huber und sorgte für 30,4 Sekunden Vorsprung.



Sonderprüfung 6 wartete dann noch einmal mit ganz anderen Geschützen auf. Schneefall vom ersten Meter an verunsicherte Lukas schon auf dem ersten Teil der Prüfung so sehr, dass konsequent auf Sicherheit gefahren und auch auf den sonst extrem schnellen Straßen einiges an Speed reduziert wurde. Die Angst vor einem Abflug kostete dann 45 Sekunden im Vergleich zu den Verfolgern. Damit war das Rallyeteam Schindelegger wieder auf Platz 2 der Gesamtwertung und auch „nur“ mehr mit 34,6 Sekunden Vorsprung vor dem Klassen-Zweiten Hochegger, der hier jeden Meter auswendig kennt.



Da beim zweiten Durchgang die Rettungskräfte nicht mehr die Sonderprüfung befahren konnten, wurde die Prüfung abgesagt (so dicht war der Schneefall inzwischen geworden).