ORM Lavanttal Rallye: jetzt geht's los

Ganze 70 Teams starten heute Nachmittag, ab 13:15 Uhr, in die 44. Auflage der WeinbergerHolz Lavanttal Rallye. Und sie werden gebührend angefeuert werden: Schon gestern Abend säumte eine riesige Zuschauermenge den Hohen Platz in der Stadt Wolfsberg, um die Stars der Rallye mit ihren Boliden zu feiern.

Es ist kurz vor dem Start zur 44. WeinbergerHolz Lavanttal Rallye. Heute Nachmittag um 13.15 Uhr beginnt der zweite Lauf zur Staatsmeisterschaft 2022 in Wolfsberg-Kleinedling. Im Großeinsatz stand die Bezirkshauptstadt aber schon gestern Abend. Auf dem Hohen Platz in Wolfsberg wurde die große Rallye Opening Party abgehalten, im Zuge derer die Stars mit ihren Boliden zeremoniell über die Startrampe rollten und unter fachkundiger Moderation durch Christian Wurzer von einer riesigen Zuschauerschar frenetisch gefeiert wurden. Von der Stadt selbst wurden die 70 Teams, die heute starten, mit kleinen Geschenkpäckchen bestehend aus regionalen Produkten empfangen. Staatsmeister Simon Wagner und seinem Wolfsberger Copiloten Gerald Winter wurde sogar die Ehre zuteil, sich ins Goldene Buch der Stadt Wolfsberg eintragen zu dürfen. „In diesem Buch stehen Leute drin, auf die wir als Stadt besonders stolz sind“, sagt Bürgermeister Hannes Primus, „daher war es uns ein Anliegen, die beiden tollen Sportler darin aufzunehmen.“ Überhaupt war das Stadtoberhaupt „sehr angetan, von dem, was der Veranstalter MSC Wolfsberg unter Leitung von Horst Nadles auch heuer wieder auf die Beine gestellt hat. Allein das Interesse der Fans bei diesem Spektakel in der Stadt war schon überwältigend.“



Die 44. WeinbergerHolz Lavanttal Rallye zählt zur Österreichischen Staatsmeisterschaft, zum Österreichischen Rallye Cup und Cup 2000, zur Historischen Staatsmeisterschaft und Historischen Cup sowie zum internationalen Mitropacup. Heute kommen vier Sonderprüfungen und morgen, Samstag weitere acht Wertungsabschnitte zur Austragung.