ORM: Rallye Weiz ohne "Stohlito"/STARD

Es wäre wunderschön gewesen - ein Elektro-Debüt in der gebeutelten Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) und das gleich mit einem Duell zwischen Raimund Baumschlager und Manfred Stohl, also zwei der erfolgreichsten Piloten, die dieses Land hervorgebracht hat...



In einer Presseaussendung des ÖAMTC, in dem vom Informationstag über Elektroautos im Rallyesport berichtet wird, heißt es sinngemäß, bei der Rallye Weiz werde es zum großen Elektro-Duell zwischen Baumschlager respektive Skoda/Kreisel/BRR und Stohl/STARD kommen, beiden wurde ein Start in Weiz zugeschrieben - doch wie motorline.cc erfuhr, und zwar aus dem Munde Manfred Stohls, wird der WM-Vierte des Jahres 2006 leider nicht bei der Rallye Weiz sein Elektroauto zünden: „Ich habe beruflich so viel zu tun, dass es derzeit einfach nicht möglich ist- zudem ist das immer eine wirtschaftliche Frage. Ich befürchte, dass mich jemand falsch verstanden hat, denn bei der Pressekonferenz hab ich gesagt, dass ich in Weiz nicht fahren werde.“



War am Ende der Wunsch Vater des ÖAMTC-Gedanken? Ein Wunsch im Übrigen., der durchaus verständlich ist und auch den Rallyefans gut schmecken würde. Und, die wichtigste Frage: Könnte es heuer noch zum großen Elektro-Duell kommen? Manfred Stohl will nichts ausschließen: „Natürlich bemühen wir uns darum, heuer noch einen ORM-Start zu schaffen.“ Das heißt: Es bleibt spannend, auf allen Ebenen. In Weiz wird Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager wie schon 2017 mit dem Polo WRC auch die internatonalen Scheinwerferkegel in die Steiermark lenken - später kommt noch ein Da Capo....