ORM Rebenland Rallye 2022: Nachbericht Wagner

„Wir sind eine fehlerfreie Rallye gefahren, konnten über die rund 165 SP-Kilometer konstant die 2WD-Wertung dominieren und mit dem fünften Platz gesamt zeigen, was wir können“, freut sich Julian Wagner im Ziel.



„Das ist ein Traumergebnis für uns! Vielen Dank an Hanna für die perfekten Ansagen, an Stengg Motorsport für ein perfektes Auto sowie an Hoosier und Gasper Podbrgar für den Top-Reifensupport.“



Zusätzlich sicherte sich der 27-jährige Oberösterreicher noch die fünf Powerstage-Punkte auf der letzten Sonderprüfung und holt sich somit die maximale Punkteausbeute bei einem top organisierten Saisonauftakt.



„Wir sind zuversichtlich, mit diesem Ergebnis ausreichend Unterstützung zu finden, um auch beim nächsten Lauf im Lavanttal, der bereits in drei Wochen stattfindet, an den Start gehen zu können“, resümiert Wagner abschließend.