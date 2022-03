ORM Rebenland Rallye 2022: Vorschau Mayer

Nach den letzten Ausfällen geht Daniel Mayer am nächsten Wochenende (18. & 19. März) gestärkt in die 9. Rebenland-Rallye im Raum Leutschach. „Jetzt erst recht“ ist das Motto beim Auftakt zur österreichischen Meisterschaft und des Mitropa-Cups.



In der hauseigenen Werkstätte in Gießhübl wurde in der letzten Woche hart gearbeitet. Gefunden wurde zu aller erst das Problem des letzten Ausfalls in Deutschkreutz, wo er schon nach ein paar Kilometern mangels Sprit zur Aufgabe gezwungen wurde: Ein sogenannter „Groschen-Defekt“ war der Grund, wobei aber auch „menschliches Versagen“ mit im Spiel war.



Alles abgehakt, alles Schnee von gestern. Man blickt im Hause Mayer wieder positiv in die Zukunft. Im Fußball würde man sagen „aus einer gesicherten Abwehr an die Sache herangehen.“



Daniel Mayer: „Die Ausfall-Serie, die ich jetzt hinter mir habe, hat klarerweise Spuren hinterlassen. Aber wir haben das in den letzten Tagen intern genau analysiert, auch die eine oder andere Änderung vorgenommen. Und auch ich selbst war da sehr kritisch. Jetzt bin ich guter Dinge, dass sich das Blatt in der Südsteiermark wendet. Ich will in Leutschach nicht nur über die Start-, sondern auch über die Zielrampe fahren.“