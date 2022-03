ORM Rebenland Rallye 2022: Vorschau Neubauer

Endlich ist es so weit: Die neue Saison der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft 2022 steht in den Startlöchern! Am kommenden Wochenende, genauer gesagt am Freitag (18.03.2022) und Samstag (19.03.2022) pilgern sowohl die Top-Stars der heimischen Rallye-Szene als auch die österreichischen Rallye-Fans in die Südsteiermark zur neunten Auflage der „Rebenland Rallye“. Rund um die südsteirische Weinstraße beziehungsweise das Rallye-Servicezentrum in Leutschach warten nicht weniger als 16 Sonderprüfungen, insgesamt sind 165,44 Kilometer im Renntempo zu absolvieren.



Der Salzburger Hermann Neubauer, im Rebenland bereits zweifacher Gesamtsieger, gilt mit seinem Ford Fiesta Rally2 dabei auch in diesem Jahr als einer der ersten Anwärter auf den obersten Podestplatz. Er war es auch, der die letzte Rebenland Rallye im Jahr 2019 gewinnen konnte. Und selbst wenn Hermann Neubauer nun erneut mit einem Ford Fiesta (wie immer eingesetzt vom Team ZM Racing) antritt, so gibt es doch eine große Neuerung zu vermelden: Als Stamm-Co fungiert ab dem Saisonauftakt nämlich nicht mehr Neubauers langjähriger Beifahrer Bernhard Ettel, sondern die Oberösterreicherin Ursula Mayrhofer.



„Bernhard fährt ja schon seit einiger Zeit parallel mit Albert (von Thurn und Taxis, Anm.), und der hat sein Programm für dieses Jahr intensiviert. Zusätzlich überschneiden sich einige unserer Rallyes, also haben Bernhard und ich beschlossen, dass wir zumindest dieses Jahr pausieren“, so Neubauer. „Umso glücklicher bin ich, dass Ursula die gesamte Saison mit mir bestreiten wird. Unsere Zusammenarbeit hat schon bei der 3-Städte-Rallye im Vorjahr perfekt geklappt, Ursi ist ein absoluter Vollprofi und wir freuen uns beide auf eine erfolgreiche Saison!“



Für die Rebenland Rallye – beziehungsweise für die neue Saison – ist Hermann Neubauer ohnehin voll motiviert: „Ich bin jetzt fünf Monate nicht im Auto gesessen, kann es kaum mehr erwarten, bis es losgeht. Die Rebenland ist traditionell ein äußerst anspruchsvoller Auftakt, schnell, mit viel Splitt, aber auch die Konkurrenz ist super stark. Wir sind voll motiviert und werden unser Bestes geben!“