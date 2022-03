ORM Rebenland Rallye 2022: Wettervorschau

Ab heute herrscht erhöhtes Verkehrsaufkommen in Leutschach an der Weinstraße. Der Großteil der 69 bei der Rebenland Rallye 2022 startwilligen Teams reist an, um dann ihre zugeteilten Stellplätze zu beziehen. Ab morgen geht es auf die Strecken, denn ab 9 Uhr dürfen die 16 Sonderprüfungen ganztägig bzw. übermorgen noch am Vormittag abgefahren und der hoffentlich optimale Schrieb erstellt werden, ehe es dann am Freitag ab 13.30 Uhr endgültig ernst und der erste Staatsmeisterschaftslauf des Jahres eröffnet wird.



Freuen dürfen sich die Teilnehmer ebenso wie die hoffentlich zahlreichen Fans in den Zuschauerzonen in wettertechnischer Hinsicht. Denn wegen diesem müsste – sofern die Prognosen stimmen – jedes Tourismusbüro eine Party starten. Der viel zu trockene März findet an beiden Rallyetagen eine Fortsetzung, Regen ist nicht in Sicht, Sonne dagegen sehr dominant und selbst die Nacht von Freitag auf Samstag befindet sich im temporären Plusbereich. Kurz und bündig: Die Südsteiermark empfängt ihre Rallyegäste im schönsten Kleid: Let’s get the Show started!



Die Rebenland Rallye 2022 zählt zur FIA Central European Zone zum Mitropa Rally Cup, als erster Saisonlauf zur heimischen Rallye-Staatsmeisterschaft, zum Historischen Cup und zu den Rallye Cups der AMF. Entgegen der gestrigen Aussendung gibt es im Rebenland übrigens nur für die ersten Drei der Powerstage Zusatzpunkte und nicht für die ersten Fünf. Dies hätte laut AMF nur für die abgesagte Jännerrallye gegolten.