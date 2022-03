ORM Rebenland Rallye: Ein Blick zurück

Im Gegensatz zu 2018 war bei der 8. Auflage der Rebenland Rallye der Wettergott gnädig und bescherte dem gesamten Rallyetross erstklassige Bedingungen. Insgesamt stellten sich 65 Teams aus 8 Nationen dem Starter und den rund 20.000 Besuchern, die sich entlang der 16 Sonderprüfungen eingefunden hatten.



Zum sportlichen Verlauf:

Mit seinem zweiten Sieg im Rebenland (nach 2016) machte der Salzburger Hermann Neubauer (Ford Fiesta R5) nicht nur sich und sein ZM Racing Team glücklich, sondern die Österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft spannend. Denn nur durch seine Klasseleistung (Neubauer holte von 16 möglichen 13 SP-Bestzeiten) bremste der Ex-Meister den Erfolgsrun des ebenfalls wieder sehr stark agierenden Oberösterreichers Julian Wagner. Der Skoda-Fabia-R5-Pilot war als Jännerrallye-Triumphator nach Leutschach gekommen und hatte somit Neubauer (der in Freistadt ausgeschieden ist) bereits unter Druck gesetzt. Von Anfang an stand die Rebenland Rallye im Zeichen des Duells der beiden momentanen Toppiloten Österreichs. Wagner machte hinter Neubauer vor allem am ersten Tag ständig Dampf, ließ dem Spitzenreiter keine Verschnaufpause und war auch durch eine Schrecksekunde, als ein Zuschauer trotz aller Warnungen vor ihm über die Strecke lief, nicht wirklich zu bremsen. Erst auf den langen Prüfungen am Samstagnachmittag gelang es Neubauer, den jugendlich-unbeschwerten Angriffsdrang seines Verfolgers besser zu kontrollieren. Prüfung um Prüfung konnte er sich ein wenig weiter absetzen, sodass am Ende schließlich 25,3 Sekunden zwischen dem verdienten Sieger und dem starken Zweiten der Rebenland Rallye 2019 lagen.



Hermann Neubauer: „Wir sind eine wirklich gute Rallye gefahren, haben fast keine Fehler gemacht. Umso größer ist jetzt die Freude über den ersten Saisonsieg.“



Julian Wagner: „Auf der letzten Prüfung habe ich einen schleichenden Patschen gespürt, bin aber voll am Gas geblieben, um mir damit noch den SP-Sieg und drei wichtige Zusatzpunkte für die Meisterschaft zu sichern. Mit meiner R5-Asphalt-Premiere war ich zufrieden. Aber der Schreckmoment vom Freitag knabbert immer noch an mir.“



Hochspannend verlief freilich auch der Kampf um Platz drei. Um diesen fighteten spätestens nach dem vorzeitigen technischen Ausfall des Tschechen Jan Cerny (Skoda Fabia R5) dessen Markenkollegen Günther Knobloch aus Graz und der junge Ungar Kristof Klausz. Die Leistung dieser beiden Piloten ist umso höher einzuschätzen, als beide zum allerersten Mal in der ORM mit einem R5-Boliden unterwegs waren. Das Sekundenduell zwischen den beiden Debütanten wurde noch dadurch verschärft, als sich beide eine Strafzeit einhandelten (Klausz 10 Sekunden wegen eines Frühstarts, Knobloch 20 Sekunden wegen einer Zeitüberschreitung).



So wollte es die Dramaturgie, dass der Steirer vor der allerletzten Sonderprüfung 2,7 Sekunden hinter dem Ungarn lag – aufzuholen auf einer Distanz von 8,98 Kilometer. Und hier explodierte Knobloch förmlich, kam 11,9 Sekunden vor Klausz ins Ziel und sicherte sich unter steirischem Fanjubel den noch freien Platz auf dem Podest.



Günther Knobloch: „Ich habe auf der letzten Prüfung einfach alles hinausgehaut und mich so mit dem Stockerlplatz belohnt. Es war die bisher beste Rallye meiner Karriere. Ich hätte es leichter haben können, aber leider habe ich durch einen Schaden an der Halbachs eine Strafe wegen Zeitüberschreitung bekommen.“



Auf Platz fünf klassierte sich der Vizemeister des letzten Jahres Johannes Keferböck im Skoda Fabia R5. Sein oberösterreichischer Landsmann Gerhard Aigner (ebenfalls Skoda Fabia R5) sah hingegen das Ziel knapp nicht. Er musste seinen Boliden auf der vorletzten Sonderprüfung nach einem Dreher abstellen.



Im rein steirischen Prestige-Duell der beiden Skoda-Fabia-S2000-Piloten gab es letztendlich keinen Sieger. Kuriosum am Rande: Just als sich der Weizer Stefan Fritz auf SP 12 bei einem Ausritt ein Rad ausgerissen hatte, gab auch der Bolide des Birkfelders Gernot Zeiringer auf derselben Prüfung mit technischem Defekt den Geist auf. Das ist wahre Freundschaft!



Sehr zufrieden war Kris Rosenberger, der mit seinem spektakulären Porsche 997 GT3 eine Rebenland-Premiere feierte und als guter Siebenter ins Ziel kam. „Mit einem Top-ten-Platz bin ich hochzufrieden. Es war nicht die leichteste Rallye für uns, weil die vielen Kurven und der viele Schmutz auf der Straße den breiten Porsche-Rädern nicht zugutegekommen sind. Dadurch gab es einige Dreher und am Schluss rutschte die Kupplung durch. Sonst hat Spaß gemacht, und ich erwarte mir für heuer vielleicht sogar noch bessere Ergebnisse.“



In der 2WD-Wertung setzte sich hinter dem nicht punkteberechtigten Deutschen Hermann Gassner (Toyota) der Steirer Michael Röck (Opel Adam R2) als Sieger in der 2WD-Staatsmeisterschaft durch. „Das war meine erste Rallye in einem neuen Auto. Daher stand das Kennenlernen im Vordergrund. Dann bin ich aber auf den Geschmack gekommen und habe sowohl den 2WD-Sieg als auch die Juniorenwertung gewonnen.“



Im Österreichischen Rallye Cup gewann der Oberösterreicher Robert Zitta (Subaru). Im Rallye Cup 2000 holte der Steirer Martin Pucher (Citroen Saxo) den Sieg.



Einen italienischen Doppelsieg gab es in der Historischen Staatsmeisterschaft. Rino Muradore (Ford Escort) gewann vor Guido Persello (Opel Kadett). Im Historischen Rallye Cup hieß der Sieger Günther Königseder (Lancia Delta Integrale).



Der Ungar Kristof Klausz (Skoda R5) tröstete sich über den verpassten dritten Platz mit dem Sieg in der Mitropacup-Wertung. Klausz: „Ich freue mich, dass mein erster Einsatz in einem R5-Auto so gut gelaufen ist. Ich hoffe, es gibt noch weitere.“ Hinter KIausz wurden die Deutschen Hermann Gaßner sen. und Hermann Gassner jun. Zweiter bzw. Dritter.



Im M1 Rallye Masters war der Kärntner Andreas Schart (Mitsubishi Evo IX) der überlegene Sieger.

Rebenland Rallye 2019, Endstand nach 16 Sonderprüfungen:

Hermann Neubauer/Bernhard Ettel A/A Ford Fiesta R5 1:46:05,7 St Julian Wagner/Anne Katharina Stein A/D Skoda Fabia R5 +25,3 Sek Günther Knobloch/Jürgen Rausch A/A Skoda Fabia R5 +2:57,0 Min Kristof Klausz/Botond Csányi H/H Skoda Fabia R5 +3:05,3 Min Johannes Keferböck/Ilka Minor A/A Skoda Fabia R5 +6:05,0 Min Hermann Gaßner/Karin Thannhäuser D/D Mitsubishi Evo X R4 +8:12,1 Min Kris Rosenberger/Christina Ettel A/A Porsche 997 GT3 +9:04,2 Min Hermann Gassner/Ursula Mayrhofer D/A Toyota GT86 CS R3 +10:09,7 Min Jan Cerny/Petr Cernohorsky CZ/CZ Skoda Fabia R5 +11:46,1 Min Robert Zitta/Peter Stemp A/A Subaru WRX +14:09,7 Min Günther Lichtenegger/Cathi Schmidt A/A Citroen C3 R5 +15:45,5 Min Michael Röck/Patrick Forstner A/A Opel Adam R2 +17:08,9 Min Alois Handler/Andreas Scherz A/A Peugeot 207 RC R +17:41,0 Min Günther Königseder/Lukas Holzer A/A Lancia Delta Integrale +19:03,9 Min Hermann Haslauer/Peter Treybal A/A Subaru WRX +19:12,8 Min

Sonderprüfungsbestzeiten: Hermann Neubauer 13*), Julian Wagner 4*). –

*) Auf der SP 10 Poharnigberg fuhren Neubauer und Wagner die gleiche (Best-)Zeit.

Die wichtigsten Ausfälle: Alexander Baumgartner (VW Käfer/SP 2/Technischer Defekt), Jan Cerny (Tch/Skoda Fabia R5/SP 5/Getriebedefekt), Harald Schloffer (Mazda 323 GTR/SP 7/Motorausfall), Helmut Schwab (Mitsubishi 2.0 Turbo/SP 9/Technischer Defekt), Gerhard Openauer (Ford Escort RS2000/SP 9/Technischer Defekt), Pal Lovász (H/Hyundai i20 R5/SP 11/Technischer Defekt), Stefan Fritz (Skoda Fabia S2000/SP12/Unfall), Gernot Zeiringer (Skoda Fabia S2000/SP 12), Patrick Knoll (Ford Fiesta ST/SP 12/Unfall), Gergely Fogasy (H/Ford Fiesta R5/SP 15), Gerhard Aigner (Skoda Fabia R5/SP 15/Unfall).