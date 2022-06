Rally AMTK Velenje 2022: Bericht Kramer

Nach Schwierigkeiten und erheblichem Zeitverlust wegen eines verstopften Kraftstofffilters am ersten Tag und dem Ausfall nach einer gerissenen Antriebswelle zu Beginn des zweiten Wertungstages war die Enttäuschung von Stefan und Johann natürlich groß, waren doch wieder wertvolle Punkte in der Meisterschaft verschenkt worden.



Deutlich besser lief es an diesem Wochenende für die Peugeot-Piloten. Ohne technische Gebrechen gelang dem Team aus Kärnten und Dänemark der Sieg in der kroatischen Meisterschaft, womit Alfi seine alleinige Führung wieder zurückerobern konnte. Gesamtrang 11 und ein starker 4. Platz in der 2WD Klasse mit nur 0.4 sec Rückstand auf einen Podiumsplatz waren das Resultat eines sehr schwierigen Wochenendes bei starkem Regen in Kombination mit extrem rutschigem Asphalt.



Das Team bedankt sich bei allen Unterstützern und Sponsoren und freut sich schon auf die Heimrallye in St. Veit und somit den ersten ORM Einsatz.