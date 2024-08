Rallycross-ÖM Greinbach: Bericht

Ein PS-Gewitter brannten die 600 PS starken Supercars in der Königsklasse ab. Der ung. EM-Starter Istvan ANTAL (Audi S1) wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt die Klasse Supercars. Roland ROHRER (Mitsubishi Evo 6) fährt ein cleveres Rennen und wird ausgezeichneter Zweiter. Der dritte Platz geht an den Ungarn Laszlo VÖRÖS (Mitsubishi Colt). Alois HÖLLER (Ford Fiesta) wurde im Finale aufgrund seiner ungestümen Fahrweise disqualifiziert.



In der Klasse STC über 2000 ccm gibt es einen weiteren ungarischen Tagessieg durch Tibor VAMOIS (BMW M3) vor Gerald WOLDRICH (Mercedes C200) und Lajos PAPP (Subaru Impreza).



Das Finale in der Klasse STC bis 2000 ccm verlief äußerst spannend durch einige Zweikämpfe. Schlussendlich konnte sich der Niederösterreicher Josef STREBINGER (VW Golf) vor dem Ungarn Andor TREPAK (Renault Megan) und dem Tschechen Roman CASTORAL (Opel Astra OPC) durchsetzen.



Die Klasse STC bis 1600 ccm wurde von den Ungarn dominiert. Es gewinnt Balasz SIEBEL mit seinen ultraschnellen Toyota Aygo vor Tamas VEGH (VW Polo)Roland CZAKO (Honda Civic).



Die Klasse National 1600 gewinnt Dominik GLINZ (Renault Twingo) vor Rainhar KAINEDER (Suzuki Swift) und Wolfgang SCHWARZMÜLLER (Peugeot 106).



Der Peugeot-Cup hat sich prächtig entwickelt, 13 Piloten waren am Start. Marcel STROBL gewinnt vor Oliver DARIZ und Lukas WOLDRICH.



Ein spektakuläres RX-Wochenende ging im PS RACING CENTER über die Bühne mit begeisterten Zuschauern und RX-Fans. Großes Lob erhielt der Veranstalter RCC-SÜD Großpetersdorf von den Vertretern des ungarischen Verbandes die klar zum Ausdruck brachten: „Wir fühlen und hier in Greinbach sehr wohl und werden nächstes Jahr sehr gerne wieder kommen.“