Lange konnte sich Nasser Al-Attiyah nicht über seine erfolgreiche Aufholjagd bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien freuen. Zunächst gewann der Katarer die fünfte Etappe, den zweiten Teil der Marathon-Etappe, über 428 Kilometer von Al-'Ula nach Ha'il.



Mit dem ursprünglichen Ergebnis verbesserte sich Al-Attiyah in der Gesamtwertung vom siebten auf den vierten Platz. Er hatte im ersten Ergebnis seinen Rückstand von 37 Minuten auf 25 reduziert.



Es wäre der erste Etappensieg für den neuen Dacia Sandrider gewesen und der 49. in der Karriere von Al-Attiyah. Aber der Routinier erhielt eine Zeitstrafe von zehn Minuten. Der Grund dafür war, dass er im Laufe der Speziale einen Ersatzreifen verloren hat.



Somit durften sich die Toyota-Fahrer Seth Quintero und Dennis Zenz über ihren zweiten Etappensieg in diesem Jahr freuen. Inklusive Prolog hat Toyota alle bisherigen Tage für sich entschieden.



In der Tageswertung musste sich Al-Attiyah mit Strafzeit um eine Sekunde Quintero/Zenz geschlagen geben. Viel bedeutender ist allerdings der Blick auf die Gesamtwertung. Al-Attiyah ist zwar weiterhin Vierter, aber seine Aufholjagd wurde mit der Strafe praktisch annulliert.



Denn Al-Attiyah hat nach Etappe fünf nun wieder 36 Minuten Rückstand auf Spitzenreiter Henk Lategan (Toyota). In der ersten Dakar-Woche hat Al-Attiyah bereits insgesamt 16 Strafminuten gesammelt. Also fast die Hälfte seines Rückstands resultiert aus Strafen.



In der Gesamtwertung sind Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk in einem Toyota des Overdrive-Teams Zweiter. Auf Lategan fehlen zehn Minuten. Mattias Ekström hält mit dem neuen Ford Raptor Rang drei und hat ein Puffer von 15 Minuten auf Al-Attiyah.



Am Freitag findet in Ha'Il der einzige Ruhetag der Rallye statt. In der zweiten Woche warten dann noch sieben lange Etappen.



Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

01. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) 4:32:53 Stunden

02. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +0:01 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +0:08

04. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) +0:54

05. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +4:17

06. Variawa/Cazalet (Toyota Hilux) +5:00

07. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) +9:24

08. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +9:29

09. Serradori/Minaudier (Century) +16:28

10. Prokop/Chytka (MP-Sports Ford Raptor) +17:17



Gesamtwertung nach 5 von 12 Etappen (Top 10):

01. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) - 28:10:11 Stunden

02. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +10:17 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +20:54

04. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +35:00

05. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) +41:55

06. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +42:44

07. Serradori/Minaudier (Century) +45:59

08. Yacopini/Oliveiras (Overdrive Toyota Hilux) +1:03:17 Stunden

09. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +1:30:10

10. Chicherit/Winocq (X-raid Mini) +1:38:45