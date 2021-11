Rallye-Kommission schärft nach

Der Bericht auf motorline.cc in Bezug auf ein Interview des Rallye W4 Radio mit Christian Schuberth-Mrlik (https://soundcloud.com/rallyeradionoir/rallye-w4-radio-highnoon), in dem der Veranstalter der Rallye W4 sich „not amused“ über den ORM-Kalender 2022 zeigt, hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Neun Rallyes bei nur fünf gewerteten Läufen - dieser gewagte Modus wurde bei Fans und Aktiven mit Skepsis bedacht. Definitiv verärgert zeigte sich nicht nur Schuberth-Mrlik über die nur eine Woche vor der Rallye W4 geplante 3 Städte-Rallye als ORM-Lauf. Diese sei „nachgereicht worden“, monierte Schuberh-Mrlik.



Hier sei hinzugefügt, dass jene „seltene Harmonie unter den ORM-Veranstaltern“, die „Mister Lik“ in dem Interview anspricht, nicht auf die Sitzung der Rallye-Kommissio bezogen war, sondern auf eine Besprechung zwei Wochen davor, bei der die 3 Städte-Rallye noch nicht im Kalender vorgesehen war. Sie wurde im Zuge der Kommissionssitzung hinzugefügt - bei dieser war Schuberth-Mrlik nicht anwesend. Dem Vernehmen nach sollen aber auch weitere Veranstalter nicht mehr glücklich mit der Hinzunahme der 3 Städte-Rallye sein - was aber überhaupt nicht an der bei ihrer ORM-Premiere von den österreichischen Piloten hoch gelobten Veranstaltung liegt, sondern am geplanten Termin nur eine Woche vor dem Finale bei der Rallye W4 und an der ohnehin ungewöhnlich hohen Anzahl von ORM-Rallyes 2022.



Gespräche mit AMF-Generalsekretär Michael Fehlmann und Willi Singer, dem Vorsitzenden der AMF-Rallyekommission zufolge, wird an diesem Wochenende die Kommission erneut „zuammentreffen“; allerdings nur über eine Mailabfrage. Dabei soll über den Verbleib der 3 Städte-Rallye im Kalender 2022 abgestimmt werden - die Veranstalter der Staatsmeisterschaft könnten sich angesichts der erwähnten Umstände (1w vor W4, 8 bzw 9 Rallyes) nun gegen die 3 Städte-Rallye aussprechen, ob sie damit aber auch in der Kommission die Mehrheit bilden, wird sich zeigen. Singer sprach sich dafür aus, diese Rallye als Ersatztermin zu halten, falls heimische Rallyes absagen müssen.



Sicher bleiben die fünf gewerteten Läufe - was bei acht gefahrenen Rallyes die revolutionäre „Streicher-Politik“ der AMF weniger dramatisch wirken lässt. Willi Singer dazu: „Wann. wenn nicht nach zwei solchen Jahren, wie wir sie erlebt haben, sollte die AMF etwas Neues ausprobieren?“ Eine der Ideen dahinter sei der Versuch, für jene Teams, die sonst nur eine Rallye pro Jahr fahren, einen Anreiz zu bieten, öfter zu fahren. Dass es bei Jännnerrallye und Rallye W4 doppelte ORM-Punkte oder einen Koeffizienten 1,5 geben könnte, wurde in der „Rallye-Familie“ gemunkelt - Willi Singer klärt auf: „Es wird bei diesen Rallyes mehr Powerstagepunkte geben, nämlich 5,4,3,2,1.“