Rallye Mont-Blanc Morzine: Bericht Pröglhof

Mit dem 6. Lauf des ADAC Opel e-Rally Cup 2022 bei der Rallye Mont-Blanc Morzine, wagte sich das Duo Luca Pröglhöf mit seiner Copilotin Christina Ettel vergangenes Wochenende (9./10. September) in das Saisonhighlight.

Reifenschaden in den französischen Alpen

Die Asphalt-Veranstaltung vor der traumhaften Kulissedes mit 4807 Meter höchsten Bergs der Alpen, stellt Pröglhöf mit dem „flotten Stromer“ schon topographisch vor ungewohnte Herausforderungen. Das Team optimierte bei der Besichtigung akribisch ihren Aufschrieb und waren, sowie der von STARD/WMS eingesetzte Opel Corsa-e, top vorbereitet. Zwei unglückliche Reifenschäden verhinderten ein gutes Ergebnis im Gesamtklassement, allerdings konnte wieder eine Platzierung in der Jahreswertung gutgemacht werden.



„Es war eine großartige Veranstaltung hier in Morzine. Schade, dass wir gleich auf der zweiten Sonderprüfung einen „Patschen“ hatten und sehr viel Zeit verloren haben. Ohne großen Druck konnten wir die restliche Rallye einige tolle Zeiten einfahren. Auf der Powerstage wollten wir nochmals pushen und mussten ab der Mitte der Prüfung feststellen, dass wir vorne wieder einen Plattfuß haben. Ärgerlich, aber ich bin froh hier viele Erfahrungen für die nächsten Rennen gemacht zu haben“, so Pröglhöf, der beim nächsten Lauf bei der 3-Städte Rallye die Reifenschäden gerne auslassen möchte.