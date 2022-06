Rallye St. Veit: Vorschau Andasteer-Racing

Von den umfangreichen Rallyeplänen, die Andreas Schart sich für dieses Jahr gesetzt hat, hat er bislang nahezu alle realisiert. Zum Termin der Hartbergerland-Rallye fehlte jedoch ein wichtiger Teil, um bei einer Rallye überhaupt als Teilnehmer mitmachen zu können: der Copilot. Zwar hat Andreas mit Christoph Gutschi und Rolf Offner zwei sehr kompetente Partner auf seiner Seite. Jedoch ergab es sich, dass am besagten letzten Mai-Wochenende keiner von beiden zur Verfügung stehen konnte. Sie mussten aufgrund wichtiger Verpflichtungen beide ihre Teilnahme absagen.



Nun steht jedoch die Hirter Rallye St. Veit in Kürze auf dem Programm: im weiteren Sinn eine Heim-Rallye des Teams von [ANDA]STEER-RACING. Und Rolf Offner wird wieder die Ansage und andere wichtige Aufgaben übernehmen. Weiterhin wird auf solide Mitsubishi-Lancer-Technik gesetzt, die Regel-bedingt um einige nutzbringende technische Extras erweitert wurde. Dass der Wagen Andreas Schart so gut in der Hand liegt, was sich immer wieder auch an hervorragenden Zeiten zeigt, ist auch ein Verdienst der regelmäßigen gewissenhaften Betreuung durch Race Rent Austria unter der bewährten Regie von Wolfgang Schmollngruber. Der derzeit 7. Platz von Andreas Schart im österreichischen Rallye Cup 2022 trotz eines ausgelassenen Laufes gibt dem Kärntner Team und seinen Partnern recht: Der Erfolgskurs ist offensichtlich, eine Steigerung der Zwischenplatzierung jederzeit drin.



Bekanntlich kann man in jedem Sport das konkrete Ergebnis erst nach dem Ablauf des offiziellen Bewerbes ersehen, nie davor. Einige Faktoren sprechen dennoch dafür, dass es in der Klasse 8 auch bei der Rallye St. Veit zu einigen spannenden Auseinandersetzungen kommen kann, bei denen auch Andreas Schart und Rolf Offner zu den bestimmenden Akteuren zählen werden. Der Verlauf der zuletzt gefahrenen Rallyes ist ein starkes Anzeichen dafür, dass die Lavanttaler ihre gute Form bei der Hirter Rallye St. Veit sehr nutzbringend einbringen werden können. Zudem ist die Streckencharakteristik ganz nach ihrem Geschmack.



Es sind also einige sehr gute Voraussetzungen vorhanden, um zumindest den Wettbewerb im Sinne der Fans aufzumischen. Nach der Enthaltsamkeit betreffend die Traditionsveranstaltung im Wechselland, die man durchaus gerne mitgemacht hätte, ist die Motivation und die Vorfreude nun eine umso größere. In jedem Fall stehen die Zeichen auf eine weitere gute praktische Performance. Und somit auf gute Action. Schon alleine das zählt sehr viel.