Rallye St. Veit: Vorschau ORM2WD & HRM

Die Kategorie der zweiradgetriebenen Fahrzeuge hat einen Topfavoriten. Als dieser muss sich Julian Wagner nach heuer drei Siegen bezeichnen lassen. Und der Oberösterreicher steht auch selbstbewusst dazu. „Mein klares Ziel ist der 2WD-Titel sowie der Junioren-Titel“, sagt der Opel-Corsa-Pilot, der schon 2017 Staatsmeister in diesen Kategorien war. Hochinteressant wird in St. Veit aber Wagners Vergleich mit dem Kärntner Alfred Kramer jun., der mit seinem Peugeot 208 Rally4 international im Einsatz ist und heuer bei der WM-Rally in Kroatien Zweiter in der Klasse RC4 wurde. Kramer startet mit kroatischer Lizenz. Aus österreichischer Sicht ist der Steirer Fabian Zeiringer im Opel Corsa Rally4 erster Wagner-Jäger, der zuletzt im Hartberg mit starken Zeiten aufhorchen ließ. Lukas Stengg (Peugeot 208 Rally4) oder der Kärntner Routinier Kurt Jabornig (Peugeot 208 R2) stehen hier stellvertretend für ein interessantes Starterfeld.



HRM & HRC



Eine hochkarätige Tempojagd durch die Umgebung von St. Veit zeichnet sich in der Historischen Staatsmeisterschaft ab. Der Niederösterreicher Lukas Schindelegger hat seine Anwartschaft auf den Titel mit seinem Ford Escort RS2000 mit zwei Saisonsiegen und Platz zwei zuletzt in Hartberg bislang fast optimal genutzt. Bekannte Namen warten in PS-starken Boliden jedoch auf ihre Chance. Ex-Meister Johannes Huber und Christian Rosner zünden wieder ihre Porsche 911, und der Niederösterreicher Michael Kogler, der wie Schindelegger einen Escort RS2000 lenkt, ist bei gutem Verlauf ebenso fähig zu gewinnen. Dazu gesellen sich mit den Kärntnern Patrick Hochegger (Opel Kadett) und Daniel Furian (Opel Ascona) zwei Piloten mit Ortskenntnis. Andreas Hulak (Ford Escort), Markus Oßberger (Audi Coupe Quattro) und Oskar Hebenstreit sind enbenfalls klingende Namen in der Historischen Szene.



ARC



Neben der Österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft geht es in St. Veit auch wieder um Punkte in der zweiten Liga, der Austrian Rallye Challenge (ARC). Auch hier steht der vierte von insgesamt sieben Saisonläufen auf dem Programm. Die Führung in der Gesamtwertung hält momentan relativ klar der Deutsche Florian Auer (Mitsubishi Evo VIII). Diese will er diesmal auch verteidigen. Sein erster Jäger in Kärnten dürfte Christoph Zellhofer sein, der mit seinem Suzuki Swift ZMX bei der Rallye in Hartberg die ARC-Prototypen-Klasse gewonnen hat. Der bekannte Italiener Bernd Zanon (Renault Clio), Christian Luif (Peugeot 208 Rally4), Thomas Kuselbauer (Mitsubishi Evo VII) sowie die Kärntner Andreas Mörtl (Mitsubishi Evo IX) oder Klaus Demuth (Renault Clio) sind ebenfalls Garanten für schnelle Zeiten.



Alle Sieger

(Zusammengestellt von Werner Schneider)



1996 . Castrol-Krappfeld-Rallye 20./22.6. – Althofen/Mölbling Sieger Willi Stengg jun./Jörg Pattermann, Ford Escort RS Cosworth

1997 Castrol-Krappfeld-Rallye 20./21.6. – Althofen/Mölbling Sieger Kris Rosenberger/Sigi Schwarz, Toyota Celica GT-4 ST205

1998 Castrol-Krappfeld-Rallye 18./20.6. – Mölbling Sieger Willi Stengg jun./Michael Moser, Ford Escort RS Cosworth

1999 Castrol-Krappfeld-Rallye 18./19.6. – St. Veit/Glan Sieger Achim Mörtl/Jörg Pattermann, Subaru Impreza WRC ’98

2000 Castrol-Krappfeld-Rallye 16./17.6. – St. Veit/Glan Sieger Raphael Sperrer/Per Carlsson (AUT/SWE), Seat Cordoba WRC

2001 Castrol-Krappfeld-Rallye 21./23.6. – St. Veit/Glan Sieger Raphael Sperrer/Per Carlsson (AUT/SWE), Peugeot 206 WRC

2002 Castrol-Rallye 21./22.6. – St. Veit/Glan-Althofen Sieger Manfred Stohl/Ilka Minor, Ford Focus WRC 01

2003 Castrol-Rallye 12./14.6. – Althofen Sieger Raimund Baumschlager/Stefan Eichhorner, Mitsubishi Lancer Evo V

2004 Castrol-Rallye 18./19.6. – Althofen

Sieger Beppo Harrach/Andreas Schindlbacher, Mitsubishi Lancer Evo VI

2005 Castrol-Rallye 17./18.6. – Althofen

Sieger Achim Mörtl/Detlef Ruf, Mitsubishi Lancer Evo VII

2006 fand keine keine Rallye statt??2007 Jacques Lemans-Althofen-Rallye 29./30.6. - Althofen

Sieger Markus Huber/Simon Schmidinger, Mitsubishi Lancer Evo III

2008 Jacques Lemans-Althofen-Kärnten-Rallye 16./17.5. – Althofen Sieger Alfred Kramer/Siegmund Sappl, Mitsubishi Lancer Evo 6,5

2009 Jacques Lemans-Althofen-Kärnten-Rallye 22./23.5. – Althofen Sieger Patrick Winter/Fred Winklhofer (A/D), Mitsubishi Lancer Evo IX

2010 Jacques Lemans-Althofen-Kärnten-Rallye 14./15.5. – Althofen Sieger Alfred Kramer/Siegmund Sappl, Mitsubishi Lancer Evo 6,5

2011 Jacques Lemans-St. Veit-Kärnten-Rallye 17./18.6. – St. Veit/Glan Sieger Patrick Winter/Jürgen Rausch, Mitsubishi Lancer Evo IX

2012 Jacques Lemans-St. Veit-Kärnten-Rallye 22./23.6. – St. Veit/Glan Sieger Alfred Kramer/Siegmund Sappl, Mitsubishi Lancer Evo 6,5

2013 Jacques Lemans-St. Veit-Kärnten-Rallye 21./22.6. – St. Veit/Glan Sieger Hermann Neubauer/Barbara Watzl, Subaru Impreza WRX-STI R4

2014 Jiippi-Sprint-Rallye 100 29./30.5. – St. Veit/Glan Sieger Alfred Kramer/Jürgen Blassnegger, Mitsubishi Lancer Evo 6,5

2014 Jacques Lemans-St. Veit-Kärnten-Rallye 31.5. – St Veit/Glan Sieger Claudio de Cecco/Alberto Barigelli (ITA), Ford Fiesta RRC

2015 Jacques Lemans-St. Veit-Kärnten-Rallye 5./6.6. – St. Veit/Glan Sieger Günther Knobloch/Sandra Stifter, Mitsubishi Lancer Evo IX

2016 Hirter-Kärnten-Rallye powered by UNIOR Handtools 3./4.6. – Althofen Sieger Daniel Fischer/Zoltan Buna (HUN), Subaru Impreza 555

2017 fand keine Rallye statt

2018 Murauer Rallyesprint St. Veit 18./19.5. – St. Veit/Glan Sieger Hermann Neubauer/Gerald Winter, Ford Fiesta R5

2019 Murauer Rallyesprint St. Veit 17./18.5. – St. Veit/Glan Sieger Simon Wagner/Gerald Winter, Škoda Fabia R5

2020 fand keine Rallye statt, COVID Pandemie

2021 fand keine Rallye statt, COVID Pandemie