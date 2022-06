Auch auf den sehr anspruchsvollen und fu?r Wagner unbekannten 130 kärntner SP-Kilometern u?berzeugt das Duo Wagner/Ostlender erneut und fährt damit den fu?nften Sieg in Folge in dieser Saison ein - vier davon in der ÖRM und einen in Belgien im Rahmen des Stellantis Rally Cup Belux.



„Es hat wieder irrsinnig viel Spaß gemacht und mit dem Sieg hier in Kärnten sind wir unserem Ziel, dem 2WD Titel, ein gutes Stu?ck näher gekommen. Unsere bisherige Saison läuft perfekt und fehlerlos, so kann es natu?rlich gerne weitergehen. Vielen Dank an dieser Stelle vor allem an Hanna fu?r die perfekte Arbeit als Copilotin und an Stengg Motorsport fu?r das perfekt vorbereitete Auto.“, resu?miert Wagner im Ziel. „Wir hoffen, dass wir unsere Siegesserie auch beim nächsten Stellantis Rally Cup Lauf fortsetzen können und bereiten uns darauf nun bestmöglich vor.“, freut sich Wagner schon jetzt auf die Rallye de Luxembourg am 8. und 9. Juli.



Getreu dem Motto, man solle sich nicht auf seinem Erfolg ausruhen, arbeitet der 27-jährige Oberösterreicher zurzeit auch schon hart auf die kommende Saison hin: „Natu?rlich wu?rden wir daru?ber hinaus gerne aus dem Zweikampf an der Spitze zwischen Simon und Hermann einen Dreikampf machen und wieder ein vernu?nftiges Rally2 Projekt auf die Beine stellen. Hieran arbeiten wir zurzeit und sind auf der Suche nach Partnern, die uns unterstu?tzen.“, so Wagner abschließend.



Nach der Rallye de Luxembourg geht es Schlag auf Schlag das Wochenende drauf, am 15. und 16. Juli, mit der Rallye Weiz weiter. Hier möchten Wagner/Ostlender dann endgu?ltig den 2WD Staatsmeistertitel nach nur 5 Läufen vorzeitig fixieren.