Rallye Weiz: Bericht Pröglhöf

Nach zwei viert-schnellsten Zeit am Freitag war die Begeisterung groß und als bei der letzten Sonderprüfung die Cup-Bestzeit nur um 0,3 Sekunden verpasst wurde, war klar, dass die Steigerung weitergeht, und der Abstand zur Spitze immer geringer wird.



Auch der Samstag verlief abgesehen von einem Ausrutscher mit Reifenschaden bei der SP Tannhausen gut und der Platz 4 konnte verteidigt werden. Dem Team ist auf der vorletzten Sonderprüfung Rundkurs Nass jedoch ein folgenschwerer Fehler passiert, da sie die Sonderprüfung eine Runde zu früh verlassen haben, der somit eine Strafzeit von 5 Minuten zur Folge hatte und sie dadurch auf den 8. Platz abgerutscht sind.



Lucas einziger Trost: „Wir konnten in Weiz zeigen,dass wir mit der Spitze mithalten können und diesen Schwung wollen wir zu den nächsten Rallyes mitnehmen. Shit happens – wir nehmen das Positive mit und aus unseren Fehlern lernen wir. Ich freue mich schon auf die Rallye im Saarland, wo ich mich nochmals steigern möchte!“