Rallye Weiz: Von Sonnenschein bis Weltuntergang

Noch eine Nacht schlafen, auch wenn diese nach der heutigen großen Rallye Weiz Opening Party ab 19 Uhr in der Europa-Allee etwas kürzer werden könnte, dann geht es los. Morgen um 13 Uhr rollt das erste Auto von der Startrampe beim Gasthof Strobl, Dr. Karl-Widdmann-Straße 100 in den zweiten Staatsmeisterschaftslauf des Jahres. Bzw. den vierten EM-Lauf des Jahres, denn vor dem ORM-Hauptfeld starten ja bekanntlich die Teilnehmer der FIA European Historic Rally Championship ins Abenteuer Weiz 2021.



Der Blick in den Himmel macht es den Teams momentan nicht leicht, weil auch der Juli offensichtlich schwer vom April-Syndrom befallen ist. Sprich, das Wetter ist sehr wankelmütig und macht es den „Propheten“ sehr schwer in ihrer Voraussage. Was heute noch schön heißt, kann morgen schon Regen sein. Und umgekehrt leider genauso. Also nehmen wir, wie’s momentan ausschaut. Morgen scheint laut Prognose die Sonne und wartet auf die Piloten ein wahrscheinlich perfekter Tag. Am Samstag aber drohen Gewitter, was die Arbeit im Auto wesentlich schwieriger macht. Weil nämlich Gewitter vom niederösterreichischen Wechselgebiet bis in die angrenzende Oststeiermark nicht gleich Gewitter sind. Erstens kommen sie hier meistens praktisch ohne Vorankündigung, also im wahrsten Sinn des Wortes blitzartig. Zweitens oft in einer Dimension, deren eigentliche Stufe Sintflut heißt. Frag nach bei Hermann Neubauer, der 2014 in Weiz nach 14 von 16 gewonnenen Sonderprüfungen auf der vorletzten SP den sicheren Sieg verspielte, während oder weil rund um ihn „die Welt untergegangen“ ist. Hoffen wir mal, dass sie dieses Mal wenigstens stehen bleibt.



Zur Erinnerung, hier noch einmal der Zeitplan:



Freitag, 16. Juli



13.00 Uhr Start Gasthof Strobl, Weiz



13.35 Uhr SP 1 Koglhof I 14,24 Kilometer

14.28 Uhr SP 2 Strallegg I 10,61 Kilometer

15.26 Uhr SP 3 Anger Sprint 5,74 Kilometer



15.56 Uhr Regrouping In Weiz



17.21 Uhr SP 4 Koglhof II 14,24 Kilometer

18.14 Uhr SP 5 Strallegg II 10,61 Kilometer

19.12 Uhr SP 6 Rundkurs Anger 15,98 Kilometer



19.47 Uhr Parc Ferme In Weiz





Samstag, 17. Juli



7.00 Uhr Parc Ferme Out/ Service In

7.12 Uhr Service Out



7.35 Uhr SP 7 Thannhausen I 12,54 Kilometer

8.45 Uhr SP 8 Gollersattel I 12,68 Kilometer

10.08 Uhr SP 9 Thannhausen II 12,54 Kilometer

11.18 Uhr SP 10 Gollersattel II 12,68 Kilometer



12.08 Uhr Regrouping In Weiz



14.23 Uhr SP 11 Rundkurs Naas I 9,77 Kilometer

15.33 Uhr SP 12 Fladnitz I 9,52 Kilometer

16.54 Uhr SP 13 Rundkurs Naas II 9,77 Kilometer

18.04 Uhr SP 14 Power Stage Fladnitz II 9,52 Kilometer



18.45 Uhr Holding Zone In Weiz

19.00 Uhr Holding Zone Out

19.00 Uhr Finish Ramp Podium Gasthof Strobl