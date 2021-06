Rallyeteam Schindelegger startet in Slowenien

Nach 8 Wochen seit der letzten Rallye wird das Rallyeteam Schindelegger am 26. Juni in Slowenien wieder am Start der Rallye Vipavska Dolina stehen. Nach dem großen Erfolg in Italien geht es bei dieser Rallye um wichtige Punkte in der Gesamtwertung der Austrian Rallye Challenge und des Alpe Adria Rallye Cups. In beiden Wertungen führen Lukas und Helmut durch die Erfolge bei den ersten Veranstaltungen die Tabellen an, doch bei der kommenden Rallye können gleich für beide Cups Punkte gesammelt werden.



Während bei der ersten Teilnahme 2019 noch wechselhafte Bedingungen für Herausforderungen sorgten, wird man sich dieses Jahr wahrscheinlich eine Hitzeschlacht in den Bergstraßen rund um die Stadt Ajdovš?ina liefern. Über 30 Grad sind vorausgesagt und so wird man bei Traumwetter um Bestzeiten kämpfen dürfen. Einzig auf die große Eröffnungsshow - dem Stadtrundkurs am Vorabend der Rallye mit zehntausenden Fans - muss man dieses Jahr verzichten.



Die letzten Wochen hat das Rallyeteam Schindelegger wieder zur intensiven Vorbereitung genutzt. Die Vergaser, die in Italien noch fast für einen Brand gesorgt hatten, wurden komplett überholt und Dank Rallye-Altmeister Walter Mayer perfekt eingestellt. Es ist immer wieder faszinierend wie mit purem Gefühl und der entsprechenden Erfahrung das Maximum an Leistung aus dem Motor gekitzelt wird. Auch andere Arbeiten, unter anderem am Fahrwerk und an der Benzinzufuhr, sorgten für einige Schrauberstunden und für die perfekte Vorbereitung auf diesen Einsatz.



Da das Team nicht auf diese Vorbereitungszeit verzichten kann und den guten Zustand des Rallye-Escorts nicht riskieren möchte, sind Lukas und Helmut auch nicht bei der Eröffnungsrallye der Österreichischen Meisterschaft - der Redstag Rallye Extreme - am Start. Diese extrem fordernde Rallye würde wahrscheinlich einen Start in Slowenien verhindern und möglicherweise auch langfristige Schäden verursachen, die die weitere Saison gefährden könnten. Denn bereits drei Wochen nach der Rallye Vipavska Dolina wird die Rallye Weiz stattfinden, die mit ihren 160 km Sonderprüfung nicht nur zur historischen Europameisterschaft, sondern auch zur Österreichischen Staatsmeisterschaft und zur Austrian Rallye Challenge zählen wird. Dort möchte das Rallyeteam Schindelegger als nächstes angreifen, nachdem man sich der Herausforderung in Slowenien gestellt hat.



Wer dem Team bei der Zeitenjagd die Daumen halten möchte, kann sich auf https://www.ewrc-results.com/final/69345-withu-rally-vipavska-dolina-2021/ über die Zeiten auf den Sonderprüfungen informieren.



Bereits einige Tage vor dem morgigen Nennschluss sind schon über 50 Teams auf der Nennliste zu finden und werden für einige Herausforderungen sorgen.