Sensationelles Ergebnis für Waldviertler Rallyeteam

Klassensieg für Schindelegger bei Rally Piancavallo

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, das Lukas und Helmut Schindelegger bei der Rally Piancavallo einfuhren, die somit auch den Gesamtsieg des Alpe Adria Rallye Cups für sich entscheiden konnten.

Klassensieg der Seriennahen Gruppe 2 bis 2 Liter Hubraum. Zweiter Platz in der Gruppe aller Fahrzeuge der Periode 1976 bis 1981, fünfter Platz in der historischen Gesamtwertung und obendrein auch noch der Gesamtsieg des Alpe Adria Rallye Cups – so lautet die Bilanz des Rallyeteams Schindelegger nach einer wohl mehr als erfolgreichen Rlly Piancavallo.



Geduld und eine wohlüberlegte Reifenwahl waren die Schlüssel zum Erfolg für die erste Sonderprüfung. Starker Regen sorgte dafür, dass das internationale Starterfeld nicht antreten musste. Die historischen Klassen hingegen kämpften sich durch Starkregen, Nebel und Blitzschläge, die Sicht lag teilweise bei unter 50 Metern. Dennoch lag man im Ziel 0,4 Sekunden vor dem größten Konkurrenten.

Am zweiten Tag kam das Team immer mehr in Fahrt, konnte weit stärkere und jüngere Konkurrenten hinter sich lassen und baute zum Restart der Sonderprüfung 3 den Klassen-Vorsprung auf 14,5 Sekunden aus. Zeitweise lagen die Waldviertler sogar auf den vorderen Gesamträngen, und am Nachmittag wuchs der Vorsprung in der Historischen Liga auf eine Minute an. Genug Gründe jedenfalls, die letzte SP langsamer anzugehen und keinen Ausfall mehr zu riskieren.