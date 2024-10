Der Countdown läuft in Salzburg. Am kommenden Montag, dem 28. Oktober, mutiert die Stiegl-Brauwelt in der Bräuhausstraße 9 zum Nabel der nationalen Rallye-Welt. Der einzigartige Gala-Abend „Sepp Haider – 50 Jahre Quer“ wird zum Laufsteg für jung gebliebene und aber auch junge Weggefährten des 71-jähigen Jubilars. Vor 50 Jahren startete die Karriere des damals 21-jährigen Salzburgers.



Die Liste der von Sepp Haider geladenen Freunde reicht von seinen ehemaligen legendären Beifahrern wie Christian Geistdörfer, Stefan Eichhorner oder Jörg Pattermann über einstige Konkurrenten wie Raimund Baumschlager, Willi Wiedner, Rudi Stohl, Graf Ernst Harrach, Gaby Husar, Rauno Aaltonen, Achim Mörtl, Herbert Grünsteidl, Michael Weinzierl bis zum Rallye-Topfilmer Helmut Deimel oder auch den ehemaligen Audi Sport Racing Academy Director Klaus Demel.



Als große Wertschätzung empfindet Sepp Haider, der als Höhepunkte seiner beispiellosen Karriere auf den Triumph bei der WM-Rallye 1988 in Neuseeland und den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1989 zurückblicken kann, dass sich auch internationale Protagonisten der Motorsport-Gegenwart angesagt haben. So werden die beiden Deutschen Philip Geipel (deutscher Rallye-Meister 2022 und Mitropacup-Sieger 2024) und David Schumacher (Sohn von Ralf und Cora Schumacher, heuer Doppelsieger im ADAC GT Masters auf dem Nürburgring, Sieger in Hockenheim und Zweiter auf dem Red Bull Ring) in die Stiegl-Brauwelt kommen. Genauso wie auch der Schweizer Ricardo Feller (aktuell DTM-Pilot im ABT Sportsline Team, wo er 2023 Gesamtdritter wurde, u. a. GT Masters Champion 2021) die Freundin von David Schumacher, die Ungarin Vivien Keszthelyi (erfolgreiche ungarische Formel-3-Pilotin, 3x Touring-Car-Champion) und last but not least die Schwedin

Mikaela Ählin-Kottulinsky (Extreme-E-Weltmeisterin 2023 im Team von F1-Weltmeister Nico Rosberg).



Zusätzlich werden praktisch sämtliche Medienvertreter und zahlreiche Fans, die mit Sepp Haider mitgefiebert haben, vor Ort sein und der vom Formel-1-Experten Andreas Gröbl geleiteten Podiumsdiskussion lauschen können, die sicherlich die eine oder andere launige Geschichte aus Haiders toller Rallye-Laufbahn zu Tage fördern wird.



Und wem das Gehörte nicht genügt, der darf sich im Zuge des Abends noch am zu Sehenden erfreuen. Denn neben einigen von Sepp Haiders ehemaligen vierrädrigen Werkzeugen sind auch viele weitere Original-Boliden mit großen Erfolgen am Buckel am Braugelände ausgestellt zu bestaunen.



Die Voraussetzungen sind geschaffen, die Vorfreude ist riesengroß. Der Garantie, dass der Abend „Sepp Haider – 50 Jahre Quer“ am Montag, dem 28. Oktober, im Braugewölbe der Stiegl-Brauwelt Salzburg, Bräuhausstraße 9 (Einlass ab 17 Uhr), ein einzigartiges Erlebnis für jeden der geladenen Gäste wird, steht also absolut nix im Weg!