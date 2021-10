Simon Seiberl gewinnt Best Young Driver Contest

Simon Seiberl gewinnt Best Young Driver Contest | 05.10.2021

Doppelsieg für Österreichs Teams

Am 2. Oktober 2021 fand das pandemiebedingte Doppelfinale des FIA Region I Best Young Driver Contest – einer internationalen Verkehrssicherheitsaktion speziell für junge Menschen und Führerschein-Neulinge – in Warschau statt. Die beiden Teams aus Österreich holten dabei die beiden ersten Plätze. Ganz oben am Podium: Motorline Rally Challenge-Champion Simon Seiberl.