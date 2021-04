Umfrage zur Nordirland-Rallye

Umfrage: Soll Nordirland in die WRC zurückkehren?

In einer Mail baten Unterstützer der Nordirland-Rallye die Redaktionen, auf eine Umfrage aufmerksam zu machen...

Eine Gruppe von Unterstützern möchte der Nordirland-Rallye dazu verhelfen, in die Rallye-Weltmeisterschaft zurückzukehren bzw. den WRC-Kalender 2022 aufgenommen zu werden.



In einer weltweiten Umfrage wird erörtert, ob die Rallyefans bereit wären, nach Nordirland zu reisen.



Dabei werden auch Gewinne verlost, darunter WRC+-Zugänge, McKlein-Kalender und, falls die Nordirland-Rallye in die WRC zurückkehren kann, auch fünf Nächtigungen in einem 4 Sterne Hotel in Belfast...



Die wichtigsten Rallye-Medien erhielten eine Mail mit der Bitte um Veröffentlichung.



Hier der Link zur Umfrage:

www.surveylegend.com/s/35pq