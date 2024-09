Thierry Neuville wird auch 2025 für Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an den Start gehen. Der Belgier hat seinen Vertrag mit den Südkoreanern um eine weitere Saison verlängert. Wie es für den 36-Jährigen danach weitergeht, hängt vor allem von den WRC-Plänen Hyundais ab.



Offenbar kann sich Neuville derzeit nicht vorstellen, "mit einer anderen Marke weiterzumachen". Aus diesem Grund hatte sich der Belgier, der 2025 in seine zwölfte Saison mit Hyundai gehen wird, eigentlich einen Zweijahresvertrag gewünscht - den er offenbar nicht bekommen hat, weil die Zukunft der Südkoreaner nach wie vor unklar ist!



Die Entscheidung von Hyundai, entweder in der Rallye-Weltmeisterschaft zu bleiben oder nach der Saison 2025 den Stecker zu ziehen, könnte auch über Neuvilles Zukunft entscheiden: "Natürlich wäre es keine Katastrophe für mich, nach so vielen Jahren nicht mehr dabei zu sein, aber wenn Hyundai sich zurückzieht, wäre es wahrscheinlich auch ein Punkt für mich, mich zurückzuziehen."



"Ich habe so lange für sie gearbeitet und diese Zeit genossen. Im Moment sehe ich keine Möglichkeit, mit einer anderen Marke weiterzumachen, aber wer weiß?", grübelt Neuville, der auch andere Optionen im Motorsport nicht ausschließen will. In der Saison 2019 sammelte der Belgier sogar Erfahrungen auf der Rundstrecke, als er in der ADAC TCR Germany an den Start ging.



Rallye-WM ist "der richtige Platz" für Neuville



"Irgendwann sicher, aber ehrlich gesagt, wenn ich etwas mache, dann will ich es professionell machen. Und im Moment kann ich das Beste daraus machen, wenn ich in der WRC fahre", will sich der 36-Jährige noch nicht allzu viele Gedanken über seine Zukunft machen. "Dort bin ich am besten und dort braucht mich das Team am meisten. Das ist der richtige Platz für mich."



Der 36-Jährige ist zwar froh, seine Zukunft für eine weitere Saison gesichert zu haben, gibt aber auch zu, dass er zunächst sogar Bedenken hatte, den neuen Vertrag zu unterschreiben. "Das sind großartige Neuigkeiten", sagt Neuville. "Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Lieblingssport mit der Leidenschaft und dem Enthusiasmus fortsetzen kann, die ich immer noch habe, also freue ich mich darauf."



"Natürlich ist es gut, dass der Vertrag unterschrieben ist und ich mir keine Sorgen mehr machen muss", erklärt der Belgier im Gespräch mit der englischen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.



Hyundai "könnte länger als 2025 dabei sein"



"Ich denke, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Aber jetzt ist es offiziell, wir werden weitermachen, und ich denke, das ist auch eine wichtige Nachricht für die Teammitglieder", freut sich der Hyundai-Werksfahrer, der sogar eine Option für 2026 andeutet.



"Wir gehen nicht ins Detail, aber es gibt Möglichkeiten, die allerdings nicht von uns abhängen, also denke ich, dass wir sehen müssen, wie die Zukunft des Teams aussieht. Wir könnten länger bleiben", schmunzelt Neuville, ohne sich bereits ernsthafte Gedanken über die Zeit nach der Saison 2025 zu machen.



"Ganz und gar nicht, denn wie gesagt, es könnte die Möglichkeit für mehr geben. Im Moment ist es noch zu früh, um zu wissen, wie die Zukunft der Teams in der WRC und der Kategorie selbst aussehen wird. Ich denke, es ist zu früh, um das zu wissen."



Hyundai 2025 mit Evo-Joker unschlagbar?



In der kommenden Saison wird Neuville mit einem stark verbesserten i20 N Rallye an den Start gehen, der mit Hilfe von Homologations-Jokern weiterentwickelt wird. Das Team versucht damit, einige der Pläne für ein neues Fahrzeugprojekt wiederzubeleben, die nach der Änderung des technischen Reglements der FIA für das Jahr 2025 Anfang des Jahres verworfen wurden.



"Das Ziel des Teams ist es, nächstes Jahr konkurrenzfähig zu sein. Ich denke, wenn sie mit schnellen Fahrern weitermachen, dann deshalb, weil sie konkurrenzfähig sein wollen, und deshalb haben sie sich entschieden, ein paar Joker ins Auto zu stecken", sagt Neuville, der in der Rallye-Weltmeisterschaft bereits fünf Mal den zweiten Platz belegt hat und in diesem Jahr um seinen ersten WM-Titel kämpft.