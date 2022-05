Vorschau ARBÖ-Classic & ARL 22

Im Vorjahr hatte ARBÖ Admont Fahrleiter Kurt Gutternigg einen wahrlich „guten Covid-Riecher“ - er verschob die ARBÖ Classic kurzerhand in den Juli und konnte so dank des damals ab Juli eingeführten „grünen Paß“ den zahlreich aus dem angrenzenden Ausland anreisenden Teilnehmer*innen eine problemlose Einreise garantieren....



Auch heuer werden wieder rund 160 bunt gemischte fahrende Schmuckstücke bei der ARBÖ Classic erwartet - zum gewohnten Termin im Juni (10. & 11. Juni) und ganz ohne pandemischen Stress. Auf der Facebook-Seite der ARBÖ-Classic wird seit Anfang Februar gewohnt liebevoll und nahezu täglich eines der Teams aus der laufend aktualisierten Nennliste vorgestellt...



ARBÖ Classic-Feld besucht Kult-Copilot Sigi Schwarz



Die beeindruckende Gesäuse-Bergkulisse sorgt auch heuer wieder, am Freitag, den 10. Juni für einen stimmungsvollen Start der ARBÖ Classic in Weng. Die Strecke führt das Feld über St. Gallen, Altenmarkt und das Raftingzentrum Altenmarkt-Landl durch den wunderbaren Gesäuse-Nationalpark nach Johnsbach, über Admont und Hall geht es wieder zurück nach Weng.

Weng bildet auch am Samstag, den 11. Juni den Startpunkt für eine weitere Runde durch die herrlichen Naturlandschaften - am zweiten Tag führt Veranstalterteam vom ARBÖ Admont das Feld in die Pyhrn- Priel-Region. Die Strecke führt über Ardning, Liezen und denPyhrnpaß über Spital am Pyhrn sowie Vorderstoder nach Steyrling. Dort führt eine wahrhaftige Lebendlegende den Gasthof „Kaiserin Elisabeth“ - Rallye- Copilot Sigi Schwarz gilt als



Austrian Rallye Legends im gewohnten Format



Zurück in die Normalität kehrt heuer auch die Austrian Rallye Legends powered by ARBÖ - das größte heimische Historic Rallye Festival wird bei seiner achten Ausgabe wieder wie gewohnt an zwei Tagen (Freitag , den 16. September & Samstag, den 17. September) abgehalten - zur gepflegten ARL-Tradition gehört aber auch, dass sich die Fans schon am Donnerstagabend (15. September) am beliebten Showstart im Herzen von Admont erfreuen können.



Dass Admonts Gastronomen sich stets neue „Rallye-Menüs“ für die internationalen und heimischen Freunde und Freundinnen des gepflegten Driftwinkels einfallen lassen, gehört ebenfalls zu den liebgewonnenen Gepflogenheiten dieser seit 2014 abgehaltenen Rallye Show, welche sich der Freude am Fahren mit historischen Boliden verschrieben hat und seither von Teilnehmer*innen aus ganz Europa geradezu überrannt wird...