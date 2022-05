Vorschau Hartbergerland Rallye 2022

Hartberg lockt mit neuen Hindernissen

Zwei komplett neue Wertungsprüfungen warten auf die Teilnehmer der Hartbergerland Rallye am kommenden Wochenende. Die besten Piloten des Landes nehmen diese Herausforderungen dankend an, der Zeremonienstart findet am Freitagabend im Hartberger Stadtzentrum statt.