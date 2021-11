Vorschau Rallye W4: Die COVID Bestimmungen

So sehr man sich in der Rallye-W4-Organisation über Teilnehmer und Gäste am Wettkampftag, dem kommenden Samstag, auch freut, einer, der weder eingeladen noch erwünscht ist, mischt trotzdem mit. Und das sogar in einer (viel zu) prominenten Rolle. Corona lässt noch immer nicht locker, ist mit einer vierten Welle und leider wieder stark ansteigenden Zahlen weiterhin ein lästiger Störfaktor, gegen den die Rallye-Verantwortlichen mit rigorosen Kontrollen ankämpfen werden.

OK-Chef Christian Schuberth-Mrlik bleibt ruhig. „Wir haben ein passendes und ich denke sehr wirksames Konzept ausgearbeitet“, sagt der St. Leonharder, der mit seiner Frau, der praktischen Ärztin Dr. Heidelinde Schuberth selber als Covid-Beauftragte(r) tätig ist. Schuberth-Mrlik: „Wir haben beide schon letztes Jahr den Kurs dazu absolviert.“

Dass man nicht jeden einzelnen in der Pampa stehenden Zuschauer kontrollieren kann, ist dem Duo klar. „Aber“, so Mrlik, „bei sämtlichen Zuschauerzonen oder in der Servicezone muss bei den Eingängen der zu diesem Zeitpunkt laut Bundesregierung stufenplanmäßige 3-G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) ausnahmslos erfüllt sein, sonst gibt es sicher keinen Zutritt. Unser Personal vor Ort ist ausdrücklich angehalten, da ganz genau darauf zu schauen.“

Die noch immer vorherrschende Pandemie verhindert bei der Rallye W4 2021 auch ein großzügiges Rundumprogramm. Christian Schuberth-Mrlik: „Eine große Party oder Feier zur Siegerehrung gibt es zur Sicherheit nicht, da müssen wir leider ein reduziertes Programm fahren. Der Sport soll im Vordergrund stehen, und das ist auch gut so. Man muss ja nix mit Gewalt herausfordern.“

Aus diesem Anlass hat der Veranstalter auch einen großen Wunsch an die zu erwartenden Fans. „Bitte leisten Sie einen Beitrag zur gesundheitlichen Sicherheit, indem Sie nicht nur Abstand halten, sondern auch den Anordnungen des Rallye-Personals unbedingt Folge leisten. Es ist eine schwierige Zeit, in der wir alle nur dann zur Normalität zurückfinden werden, wenn wir diszipliniert, rücksichtsvoll und respektvoll miteinander umgehen. Helfen Sie bitte so mit, die Rallye W4 zu jenem Sportspektakel werden zu lassen, welches wir uns alle so sehr wünschen.“

Hier noch einmal wichtige Infos für Besucher:

Bitte treffen Sie frühzeitig bei den Checkpoints der Zuschauerzonen ein, damit es zu möglichst geringer Staubildung kommt!

Bei sämtlichen Eingängen zu den Zuschauerzonen und auch zum Rallye-Headquarter werden die 3-G-Nachweise kontrolliert.

Bitte achten Sie bei GETESTET auf einen Testnachweis, der bis zum Ende der Veranstaltung (Samstagabend) gültig ist (Ninja-Pass für Kinder unter 12 Jahren eine Woche, Wohnzimmer- und Antigen-Schnelltest 24 h, PCR-Test 72 h)

Bitte achten Sie auf aktuelle Veränderungen!

Bitte registrieren Sie sich vorab mittels dem hier eingefügten QR-Code und weisen Sie die Registrierung dann beim Checkpoint vor. Laut 3-G-Verordnung muss jeder Besucher/Teilnehmer/Medienvertreter ausnahmslos per QR-Code beim Veranstalter registriert sein.

Für Personen, die den QR-Code nicht scannen können, ist es auch möglich, sich vor Ort bei jedem Checkpoint zu registrieren bzw. registrieren zu lassen.

Nach erfolgreich absolvierter 3-G-Kontrolle und Registrierung erhalten Sie ein Kontrollband, welches den ganzen Tag gültig ist und bei jedem Eintritt in die Zuschauerzone vorgewiesen werden muss.

Bitte beachten Sie die Abstands- und Hygieneregeln bei den Verpflegungsständen.

Eindringliche Bitte an alle Zuschauer, die Covid-19 Vorschriften einzuhalten, sich wirklich frühzeitig bei den Eingängen der Zuschauerzonen einzufinden und etwas Geduld mitzubringen.