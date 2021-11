Nikolai Landa startete 2021 in seine erst zweite Saison der ERC Junioren Meisterschaft für junge Fahrer unter 28. Eröffnet wurde diese Meisterschaft heuer mit zwei Schotterläufen in Lettland und Polen. Trotz einiger Probleme konnten Meisterschaftspunkte eingefahren und wichtige Erfahrung für die Saison 2022 gesammelt werden.



Nikolai Landa zum Antreten bei der Rallye W4: „Schotter liegt mir aktuell noch besser als Asphalt. 2019 mussten wir leider nach einem Motorschaden aufgeben, umso mehr freut mich unser Antreten bei der Rallye W4 2021. Spannend wird der Titelkampf in der 2-WD Meisterschaft werden. In der Staatsmeisterschaft spielen wir zwar keine Rolle, da dies unser erster Einsatz ist, aber um den Sieg in der Klasse haben wir schon ein Wörtchen mitzureden. Will Roland Stengg die Meisterschaft gewinnen, muss er vor Stefan David ins Ziel kommen. D.h. egal, wie wir uns positionieren, wir greifen nicht aktiv in die Meisterschaftsentscheidung ein und das ist gut so!“



Die Rallye W4 2021 findet am 6.11.2021 im Raum Horn und Umgebung statt.



Nächster Lauf: 25. Mikulás Rallye 2021 (27. / 28.11.2021)