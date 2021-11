W4 Rallye: Wettervorhersage

Mystisch, bizarr, düster, rau – es gibt viele Attribute für das Waldviertel. Dass viele davon nicht ganz schmeichelhaft klingen, wird der Schönheit des niederösterreichischen Nordens nicht gerecht. Zu romantisch präsentiert sich der größte Teil dieses malerischen Landstrichs, sodass sich wohl ebenso viele positive Wörter für dessen Beschreibung finden lassen. Und trotzdem trifft von jedem alles auf das Waldviertel zu, halten sich die Gegensätze geschickt die Waage.



Soweit der touristische Teil einer Pressemitteilung, die eigentlich Motorsport, genauer gesagt die Rallye W4 zum Thema hat. Dieses Spektakel am kommenden Samstag, dem 6. November, verspricht den Teilnehmern, und das ist die Kongruenz zu obiger Einleitung, ebenso von beidem etwas: am Boden die „Hölle“, darüber den „Himmel“. Präsentieren sich die zu absolvierenden acht Schotterprüfungen zu ebener Erd‘ den Piloten W4-typisch wild, ungezähmt, unkalkulierbar, bedrohlich, haarig, mulmig und dementsprechend riskant, so zeigt sich das darüberliegende Wetter untypisch fürs Waldviertel im November durchaus sanft, einladend, aushaltbar und gedämpft.



Was laut Prognose für den Raum Horn so klingt: Abseits von ein paar zähen Nebelfeldern scheint öfter die Sonne. Im Tagesverlauf legt sich aber ein Wolkenschirm über das Land, die Sonneneinstrahlung lässt nach, Niederschlag ist jedoch nicht zu erwarten. Es bleibt schwach windig. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5, Tageshöchsttemperaturen etwa 7 bis 11 Grad.



Für den Saisonausklang der Rallye-Staatsmeisterschaft 2021 gibt sich das Waldviertel also zumindest wettermäßig zahm. Jetzt braucht es nur noch ein typisches Merkmal eingepackt zu lassen, das ihm ebenfalls anhaftet: seine Unberechenbarkeit ...

Zeitplan und technische Daten der Rallye W4 2021

8 Sonderprüfungen mit insgesamt 110,02 Kilometer

Etappenkilometer: 194,29

Gesamtkilometer: 304,31





Samstag, 6. November

7.20 Uhr Start der Rallye in Fuglau

7.45 Uhr SP 1 GH Staar – Brenntenberg I 12,65 Kilometer

8.25 Uhr SP 2 RK Weinbergdorf Schiltern I 15,62 Kilometer

9.12 Uhr Regrouping In, St. Leonhard

9.32 Uhr Regrouping Out, St. Leonhard

9.40 Uhr SP 3 GH Staar – Brenntenberg I 12,65 Kilometer

10.20 Uhr SP 4 RK Weinbergdorf Schiltern II 15,62 Kilometer

11.10 Uhr Regrouping In, Fuglau

12.15 Uhr Service Out, Fuglau

13.05 Uhr SP 5 RK Manhartsberg I 18,28 Kilometer

14.15 Uhr SP 6 Altenburg – MJP Arena I 8,46 Kilometer

15.10 Uhr SP 7 RK Manhartsberg II 18,28 Kilometer

16.17 Uhr Regrouping In Fuglau

16.57 Uhr Service Out Fuglau

17.10 Uhr SP 8 Altenburg – MJP Arena II (Powerstage) 8,46 Kilometer

17.45 Uhr Ziel und Ende der Rallye MJP Arena Fuglau