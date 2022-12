M-Sport hat in dieser Woche weitere Fahrerentscheidungen für die Saison 2023 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bekanntgegeben. Pierre-Louis Loubet wird für seine starken Leistungen im abgelaufenen Jahr belohnt und soll die komplette Saison 2023 an der Seite von Ott Tänak im Ford Puma Hybrid bestreiten.



Adrien Fourmaux hingegen muss nach einer schwierigen Saison 2022 einen Rückschritt in Kauf nehmen und wird für M-Sport in der WRC2 antreten. Sein Teamkollege wird der Luxemburger Gregoire Munster, der von Hyundai zu M-Sport wechselt.



Nicht zum Zuge kam beim britischen Ford-Team Oliver Solberg. Auch der Schwede macht 2023 den Schritt zurück in die WRC2, wo er für das deutsche Skoda-Team Toksport-WRT fahren wird.



Team war von Loubet beeindruckt



Der 25-jährige Loubet hatte 2022 sieben WRC-Läufe für M-Sport bestritten und war dabei viermal in die Top 10 gefahren. Bei der Rallye Italien und der Akropolis-Rallye wurde er Vierter und schrammte am ersten WRC-Podium vorbei.



"Wir alle waren von Pierres Leistungen in diesem Jahr beeindruckt", sagt Teamchef Richard Millener. "Er hat kontinuierlich seine Bereitschaft gezeigt, aus früheren Erfahrungen zu lernen und diese zu übertreffen, und das macht ihn zum perfekten Kandidaten für eine ganze Saison."



Für Loubet ist nach eigener Aussage "ein Traum in Erfüllung gegangen, von dem ich schon als Kind geträumt habe. Meine erste volle Saison zu bestreiten und jedes Wochenende die größte Leidenschaft meines Lebens zu leben, ist wirklich fantastisch."



Solberg macht Schritt zurück in die WRC2



"Die volle Saison nimmt eine Menge Druck von mir, weil ich weiß, dass ich bei 13 Veranstaltungen die Chance habe, mein ganzes Potenzial zu zeigen, und gibt mir den Raum, zu wachsen und zu lernen. Im Jahr 2023 wird mein wichtigstes Ziel sein, jede Veranstaltung zu beenden, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, wo wir pushen und die maximale Geschwindigkeit erreichen können", so der Franzose.



Auch aufgrund seiner engen Verbindung zum Sponsor Monster Energy war für Solberg kein Platz bei M-Sport. Ihm blieb damit nur der Weg zurück in die WRC2, nachdem Hyundai seinen Vertrag nicht verländert hatte.



"Die Zusammenarbeit mit Toksport ist eine großartige Möglichkeit, unsere Reise fortzusetzen", sagt der Sohn von Petter Solberg. "Jeder weiß, wie hart umkämpft die WRC2 ist, und es ist fantastisch, dort mit so vielen großartigen Fahrern und Autos zu kämpfen."



"Der neue Fabia RS Rally2 ist das Auto, über das alle reden. Ich habe ihn Anfang dieser Woche in Frankreich zum ersten Mal getestet und war wirklich beeindruckt. Ich fühlte mich auf Anhieb wohl mit dem Auto und hatte Vertrauen", so der Schwede weiter.