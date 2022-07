Weiz Rallye: Fest als Aperitif

Furios, fulminant, bärig, zünftig – nenn es wie du willst. Fest steht: Die Opening Party zur 13. Rallye Weiz welche gestern Abend in der Europa-Allee mitten in der oststeirischen Bezirkshauptstadt über die Bühne ging, hatte wieder einmal internationales Rallye-Niveau. Und wurde somit auch dem Prädikat FIA European Historic Rally Championship, zu dem die Rallye Weiz heuer bereits zum dritten Mal in Folge zählt, einmal mehr umfassend gerecht. Top organisiert unter der Mithilfe der Jungen Stadt Weiz und ansehnlich aufgeputzt durch hübsche Grid Girls gab es einen erfrischenden Appetitanreger auf das motorsportliche Hauptmenü von heute auf morgen.



Eine riesige Besucherschar ließ sich auch von drückender Schwüle nicht davon abhalten, die Teilnehmer am fünften Staatsmeisterschafslauf des Jahres gebührend zu feiern. Immer wieder brandete der Applaus beim Zeremonienstart auf, bei dem Moderator Peter Bauregger mit Sohnemann Nico gewohnt fachkundig Regie führte.



Feierlich mit der österreichischen Bundeshymne eröffnet wurden hernach die Piloten mit ihren Boliden über die Rampe geleitet. Den Anfang bildeten die Historischen EM-Starter rund um den vierfachen Champion Karl Wagner aus Österreich, gefolgt von den ORM-Teilnehmern um den dreifachen Weiz-Sieger Hermann Neubauer sowie abschließend die Opel e-Rallye-Cup-Protagonisten mit deren prominenten Voraus-Piloten Manfred Stohl.



Heute ab 13 Uhr gibt es den offiziellen Start zur Rallye vor dem Gasthaus Strobl in Weiz. Beginnen werden die 29 Starter zur FIA European Historic Rally Championship, danach gehen 34 Teilnehmer an der ORM bzw. European Rally Trophy ins Rennen, bevor dann 11 Fahrzeuge des ADAC Opel e-Rally Cups den Abschluss bilden. Heute stehen fünf Sonderprüfungen auf dem Zeitplan, morgen folgen weitere acht Wertungsabschnitte.

Technische Daten der Rallye Weiz 2022 mit Zeitplan:





Gesamtlänge der Rallye: 449,09 Kilometer

davon am 1. Tag 160,88 Kilometer

davon am 2. Tag 288,21 Kilometer



Insgesamt werden 13 Sonderprüfungen gefahren mit 147,90 Kilometer

davon am 1. Tag fünf Prüfungen mit 52,92 Kilometer

davon am 2. Tag acht Prüfungen mit 94,98 Kilometer

Freitag, 15. Juli 2022



13.45 Uhr Start der Rallye beim Gasthaus Strobl Weiz



14.18 Uhr 1. Sonderprüfung Anger Sprint I 5,74 Kilometer

15.26 Uhr 2. Sonderprüfung Koglhof I 12,73 Kilometer

16.39 Uhr 3. Sonderprüfung Anger Sprint II 5,74 Kilometer



17.14 Uhr Regrouping In Weiz

18.29 Uhr Service Out



19.07 Uhr 4. Sonderprüfung Koglhof II 12,73 Kilometer

19.50 Uhr 5. Sonderprüfung RK Anger (2R+Ausfahrt) 15,98 Kilometer



20.25 Uhr Service In Weiz

Samstag. 16. Juli 2022



8.00 Uhr Service Out



8.23 Uhr 6. Sonderprüfung Thannhausen I 12,54 Kilometer

9.31 Uhr 7. Sonderprüfung Gollersattel I 12,68 Kilometer

10.54 Uhr 8. Sonderprüfung Thannhausen II 12,54 Kilometer

12.02 Uhr 9. Sonderprüfung Gollersattel II 12,68 Kilometer



12.52 Uhr Regrouping In Weiz

14.52 Uhr Service Out



15.07 Uhr 10. Sonderprüfung RK Naas I 10,73 Kilometer

16.15 Uhr 11. Sonderprüfung Passail I 11,54 Kilometer

17.36 Uhr 12. Sonderprüfung RK Naas II 10,73 Kilometer

18.44 Uhr 13. Sonderprüfung Passail II (Powerstage) 11,54 Kilometer



19.25 Uhr Holding Zone Weiz In

19.40 Uhr Finish Ramp Podium Gasthof Strobl Weiz, Ende der Rallye